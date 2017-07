Ministère de la santé - partenaires sociaux : L’importance du dialogue

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a reçu, hier à Alger, le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, Lotfi Benbahmad, et le président du Syndicat national des pharmaciens d'officine (SNAPO), Messaoud Belambri, indique un communiqué du ministère.

L'entretien entre MM. Hasbellaoui et Benbahmed entre dans le cadre du «cycle de rencontres de prise de contact du ministre avec l'ensemble des partenaires sociaux», précise le communiqué.

Cette entrevue a «permis d'aborder les grandes lignes de la politique pharmaceutique relatives, notamment aux services de santé et à l'éducation thérapeutique à l'indicatif du pharmacien d'officine, à la professionnalisation du secteur de la distribution des produits pharmaceutiques et à l'amélioration et au renforcement de l'encadrement en pharmaciens à tous les niveaux de la chaîne des produits pharmaceutiques», ajoute le même source.

D'autre part, le ministre a reçu, dans le même cadre, une délégation du SNAPO, conduite par son président, Messaoud Belambri. Cette rencontre «a été l'occasion de réaffirmer l'importance du dialogue responsable à tous les niveaux, dans le cadre du renforcement et de l'amélioration des capacités de prise en charge de la santé publique», souligne le ministère. À cet effet, «les questions relatives au renforcement du rôle du pharmacien d'officine ont été abordées, dans la mesure où ce dernier joue véritablement le rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics dans la chaîne des soins», relève la même source. (APS)