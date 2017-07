Mise en service de nouveaux bus de l’ETUSA : Les transporteurs privés d’Alger en grève

Les transporteurs privés de voyageurs de la wilaya d'Alger ont entamé, hier, une grève inopinée, pour protester contre la mise en service de nouveaux bus de l'Établissement de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA).

Dans une déclaration à l'APS, le président du Syndicat national des transporteurs privés, Abdelkader Boucherit, a indiqué que la principale revendication des grévistes consistait à mettre à l'arrêt les bus mis en service par l'ETUSA, loués auprès d'un opérateur privé, pour assurer des lignes bien desservies, cela étant une concurrence inacceptable. Les transporteurs grévistes réclament également l'ouverture de nouvelles lignes pour desservir les communes en manque de transport, précisant que l'ouverture de ces lignes a été gelée par le ministère de tutelle depuis deux ans. Le taux de suivi de la grève a atteint 80% sur un total de 4.000 bus privés d'Alger, selon M. Boucherit.

Dans une déclaration à l'APS, Rachid Ouezzane, directeur des transports de la wilaya d'Alger, a qualifié cette grève d’«illégale».

Il a indiqué avoir rassuré, hier, les représentants des protestataires, leur précisant qu'il s'agit d'un renforcement des lignes de transport vers les nouvelles cités et de l'ouverture de nouvelles lignes vers les régions non desservies par l'ETUSA. Le taux de suivi de la grève n'a pas dépassé 20%, selon le responsable. Lors d'une rencontre entre les responsables de la direction des transports d'Alger, et les représentants des transporteurs privés, des orientations ont été données et un appel a été lancé pour améliorer le service assuré aux citoyens. Dans une déclaration à l'APS, le Directeur général de l'ETUSA a précisé que son entreprise a consolidé son réseau de transport, dans le cadre d'un «appel d'offres» remporté par un opérateur privé à l'effet de renforcer les lignes vers les nouvelles cités. Surpris par cette grève qui a été déclenchée sans préavis, le responsable a tenu à préciser que son entreprise a renforcé les lignes touchées par la grève pour assurer le transport aux citoyens.

L'objectif de l'ETUSA est d'améliorer le service public et d’assurer les bus dans les régions qui enregistrent un manque de transport, a-t-il indiqué, précisant avoir reçu à cet effet des demandes de présidents d'APC et de citoyens. (APS)