LPP à Alger : LIVRAISON à plus de 300 bénéficiaires

Entamée en 2016, la distribution des logements de type LPP, logement public promotionnel, continue son bonhomme de chemin. Avant-hier, une cérémonie de remise de clés à 318 bénéficiaires a eu lieu à Alger, en présence du directeur de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI).

Les sites concernés sont Bordj El Kiffan (144), Ouled Fayet (96) et Ain-Taya avec 78 unités. En revanche, les bénéficiaires du site de Sidi Abdellah devront patienter un peu et l’opération, prévue le même jour, a été reportée.

Pour Mohamed Cherif El Aoun, c’est une question de jours seulement puisque la livraison dans ce site est prévue dans les prochains jours. Au total, le programme dans le site de la nouvelle ville de Sidi Abdellah compte 1.200 logements de type LPP. Récemment, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youcef Chorfa, avait insisté, lors d'une visite d'inspection, sur la nécessité de finaliser les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) des projets de logements pour poursuivre la distribution dans les meilleurs délais.

Ce qui explique sans doute le report de la distribution de ces logements.

Ce mois de juillet est d’ailleurs très chargé pour l’ENPI dans la mesure où un total de 1.500 logements LPP devront être distribués pour marquer le 55e anniversaire de la fête de l’indépendance.

Déjà, au début du mois, 228 unités d’un programme de 590 unités ont été distribuées dans la wilaya de Bouira.

Sur un autre registre, le DG de l’ENPI a révélé l’exclusion de 108 souscripteurs au logement public promotionnel pour n’avoir pas honoré leurs engagements, comprendre payement du montant du logement, et ce, en dépit, selon lui, de nombreuses mises en demeure.

Ceux-ci viendront s’ajouter aux 3.500 autres souscripteurs qui été écartés du programme suite à l’opération de vérification du fichier national du logement, soit 12% du total des dossiers traités, il faut rappeler que le programme du logement public promotionnel porte à ce jour sur la réalisation de 39.000 unités dont les souscripteurs ont honoré leur engagement, mais cette formule n’est pas limitée dans le temps et si l’on croit les pouvoirs publics, les projets se poursuivront pour répondre aux demandes, si bien évidemment demandes il y a, pour la classe moyenne dont le revenu mensuel varie entre 108.000 DA et 216.000 DA. Les souscripteurs doivent s’acquitter de la totalité du montant du logement au plus tard à la remise des clés, après le payement de deux tranches équivalentes chacune à 10% du montant total. Pour leur «faciliter» la tâche et financer l’acquisition du logement, les banques publiques et privées leur donne la possibilité de contracter un crédit.

