céréaliculture à Ouargla : Hausse de la production

Une moisson de 68.906 quintaux de céréales a été réalisée au terme de la campagne moissons-battages de la saison agricole 2016-2017 dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris auprès de la direction locale des Services agricoles (DSA). Cette campagne a donné lieu à une moisson de 64.948 q de blé dur, 3.748 q d’orge et 375 q de blé tendre, sur une superficie globale de 4.000 hectares, dont 2.516 ha ensemencés en blé dur et 1.484 ha en orge, en hausse sensible par rapport à l’année dernière qui avait enregistré une récolte de 28.443 q de céréales, a-t-on précisé. Cette hausse de la production est expliqué par l’extension des superficies emblavées qui sont passées de 926 ha la saison écoulée à 1.894 ha cette année, dont une superficie de 1.754,5 q dédiée au blé dur, 15 ha au blé tendre, 109,15 ha à l’orge, en plus de 15 ha dédiés à la production fourragère destinée à l’aliment de bétail. La céréaliculture est concentrée notamment au niveau des zones de Sidi-Khouiled (856 ha), Ouargla (plus de 395 ha), Hassi Messaoud (350 ha) et le reste à travers la daïra de N’goussa. Occupant quelques 47 opérateurs agricoles, dont 24 dans la daïra de Sidi-Khouiled, la céréaliculture a vu la mobilisation, cette saison, de 85 pivots, contre 47 la saison dernière, selon la même source.