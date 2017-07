à l’occasion de la fête nationale de leur pays : Le Président Bouteflika félicite ses homologues du Soudan du Sud et de l’Argentine

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations entre les deux pays. «Au moment où votre pays s'apprête à célébrer sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour votre peuple frère», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse opportunité pour relever, avec satisfaction, la qualité des liens traditionnels d'amitié, de solidarité et de coopération qui unissent nos deux pays, et renouveler mon engagement à maintenir vif l'esprit de concertation qui nous distingue sur les questions d'intérêt commun», a affirmé le Chef de l'Etat. «Je demeure convaincu que le peuple du Soudan du Sud saura mobiliser et unifier toutes ses forces pour sortir résolument de la crise actuelle à travers un dialogue sincère et constructif.



… Et de l’Argentine



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue argentin, Mauricio Macri, à l'occasion de la célébration du 201e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il a réitéré sa disponibilité à consolider davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. «La célébration par le peuple argentin du 201e anniversaire de son indépendance, m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple algérien, de son gouvernement ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux de bonne santé et de bonheur pour vous-même, et de progrès et de prospérité pour le peuple argentin ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je voudrais, en cette heureuse circonstance, vous réitérer ma disponibilité à consolider davantage les liens d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et vous assurer de ma volonté à œuvrer, avec Votre Excellence, à leur développement au bénéfice de nos deux peuples», a ajouté le chef de l'Etat. (APS)