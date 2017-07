Au terme de leur mission en Algérie : M. Tebboune reçoit les ambassadrices des USA et du canada

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Algérie, Mme Joan A. Polaschik, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Les deux responsables «se sont félicités de la qualité des relations d'amitié et de coopération développées entre les deux pays, notamment sur les plans politique et économique, de même qu'ils ont réaffirmé leur volonté d'insuffler une nouvelle dynamique au dialogue stratégique qui les lie», souligne la même source.

Il a, également, reçu à sa demande, Mme Isabelle Roy, ambassadeur du Canada auprès de la République algérienne démocratique et populaire, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'entretien a permis d'évoquer «l'état d'évolution des relations bilatérales dans les différents domaines, notamment sur les questions économiques», précise la même source, notant que la rencontre a également donné lieu à «un échange de vues sur les conditions à mettre en place en vue de renforcer la coopération et le partenariat dans les secteurs considérés comme étant particulièrement porteurs à l'exemple de l'énergie, des nouvelles technologies, de l'agriculture ou de l'entrepreneuriat féminin». (APS)