M. Messahel en visite en Italie à partir d’aujourd’hui : Approfondir la concertation

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectue à partir d’aujourd’hui une visite en Italie s'inscrivant dans le cadre de «la poursuite et de l'approfondissement du dialogue politique et de la coopération entre les deux pays, liés par des relations fortes et denses», a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

M. Messahel et son homologue italien, Angelino Alfano, procéderont à «une évaluation de la coopération bilatérale dans la perspective de la tenue de la prochaine réunion de haut niveau algéro-italienne, prévue avant la fin de l'année à Alger. Les échanges porteront, aussi, sur «les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier la situation en Libye et au Mali, la lutte contre la migration clandestine, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ainsi que celles ayant trait à la stabilité et à la sécurité dans la région». (APS)