Coopération algéro-italienne : FORTE ET DENSE

Les relations algéro-italiennes ont été, hier, au centre d'entretiens entre le président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, et le vice-président de la commission des Affaires étrangères du Sénat italien, Paolo Corsini, et la délégation qui l'accompagne. La rencontre, à laquelle a pris part l'ambassadeur de la république d'Italie à Alger, Pasquale Ferrera, a permis de passer en revue les relations bilatérales marquées par l'excellence, la constance et la convergence de vues et de positions quant aux questions d'intérêt commun, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation. Dans ce cadre, M. Bensalah a salué la position du gouvernement italien qui a été aux côtés au gouvernement algérien durant la décennie noire, soulignant la disposition de l'Algérie à diversifier et élargir les relations bilatérales dans tous les domaines. S'agissant des relations interparlementaires, les deux parties ont exprimé leur volonté d'œuvrer pour les hisser au niveau des relations politiques et économiques à travers l'intensification de la coopération en matière de législation, la formation, l'échange des délégations et des visites et la coordination des positions dans les fora parlementaires internationaux. Pour sa part, Paolo Corsini a fait état de la disposition de son pays à partager les positions de l'Algérie concernant les crises dans les pays de la Méditerranée, du Sahel et du Sahara et à coopérer jusqu'à leur règlement, en œuvrant davantage pour des solutions pacifiques et négociées». Les discussions ont également porté sur les problématiques de l'immigration clandestine et du crime organisé. Le responsable italien a, par ailleurs, salué les réformes engagées à la faveur de la dernière révision constitutionnelle notamment en ce qui concerne la consécration de la pratique démocratique, la consolidation des droits de l'homme et le renforcement des fondements de l'identité nationale.