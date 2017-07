Caravane du Hadj : Grand succès

La deuxième édition de la caravane du hadj qui sillonne 23 wilayas à travers le pays, lancée au début du mois de juillet à Dar El- Imam (Alger), connaît déjà un grand succès auprès des futurs pèlerins et même du grand public.

Lancée par le directeur de l’Office national du hadj et de la omra (ONHO), Youcef Azzouza, et encadrée par des imams, cette caravane a pour mission de sensibiliser et d’orienter les pèlerins, pour accomplir au mieux leur hadj. La caravane est composée de deux groupes. Le premier, lancé à partir de Bordj Bou-Arréridj, sillonne les wilayas de l’est du pays, et le deuxième, qui a démarré cette semaine à partir de la wilaya d’Ouargla, sillonnera les wilayas du sud.

Des représentants des ministères des Affaires religieuses et des Wakfs, de la Santé et de la Population, et de l’Intérieur et des Collectivités locales, ainsi que de la Direction générale de la Protection civile participent à cette initiative qui se poursuivra jusqu’au 20 juillet. Le directeur de l’ONHO a appelé les pèlerins à «suivre les explications et les orientations données par les encadreurs», soulignant que cette caravane est un outil de promotion et de modernisation de l’accomplissement du cinquième pilier de l’islam».

Dans ce contexte, on nous signale que le premier vol Hadj 2017 est programmé le 6 août prochain. Les compagnies Air Algérie et Saudia Airlines ont établi des programmes de vols hadj à partir des 5 aéroports du pays (Alger, Oran, Constantine, Annaba et Ouargla) en direction des Lieux saints de l’islam. Étalés sur 22 jours, ces vols spéciaux devront acheminer cette année 36.000 hadjis, après plusieurs années de réduction du quota de l’Algérie à hauteur de 28.000 hadjis, en raison de travaux d’extension et d’aménagement des Lieux saints de La Mecque (El-Haram El- Mekki).

Il est utile de rappeler que M. Azzouza a réuni récemment les responsables des 43 agences de tourisme et de voyages agréées pour le hadj afin de leur distribuer les quotas de hadjis respectifs dont elles auront la charge, cette année. Il a tenu à exprimer, à cette occasion, sa satisfaction pour les efforts déployés par tous les partenaires en vue de la réussite de l’opération hadj-2017. Il a ensuite appelé l’assistance présente à une plus grande mobilisation afin de rattraper les retards enregistrés et, partant, se tenir prêts pour les prochaines étapes. Ensuite, M. Azzouza s’est adressé aux agences agréées dont celles relevant du secteur public, pour les exhorter à faire des efforts afin d’attirer le maximum de clients, sur la base de contrats précisant clairement les prestations supplémentaires qu’elles offrent aux hadjis. Tout en appelant les futurs hadjis à assister aux formations locales et nationales, organisées jusqu’au 22 juillet (les dates sont annoncées par les médias et les mosquées) afin d’apprendre par cœur les étapes à suivre pendant le pèlerinage, l’ONPO recommande aux futurs hadjis de se rendre aux points de vente des compagnies aériennes, munis de leur passeport, du livret du pèlerin et d’une copie de leur reçu de paiement des frais du hadj, en vue d’acheter le billet d’avion et d’en garder une copie, pour connaître la date et l’heure du vol, puis procéder à la réservation d’une chambre à l’hôtel de leur résidence à La Mecque, par le biais du système de réservation et d’hébergement électronique disponible sur le site de l’ONPO, sans omettre d’imprimer le reçu de réservation. Pour rappel, les frais du hadj-2017 s’élèvent à 376.000 dinars, sans compter le prix du billet d’avion qui est établi à 120.000 dinars, par personne. Selon l’ONPO, les futurs hadjis doivent aussi se rendre aux services de daïra, munis d’un passeport biométrique, d’un certificat de résidence, d’un acte de naissance et d’un certificat de bonne santé délivré par les centres de santé de wilaya agréés, outre une copie du certificat de lauréat du tirage au sort du hadj, une copie de la carte de groupage et six photos sur fond blanc, afin d’obtenir le livret du hadj cacheté. Quant aux femmes, elles doivent être munies de l’acte de mariage et d’une fiche familiale. Pour les pèlerins devant se rendre dans les Lieux saints avec l’ONPO, ajoute la même source, ils doivent déposer le dossier de visa du hadj, constitué du passeport, du livret du hadj, d’une copie du reçu de paiement des frais du hadj, d’une copie du billet d’avion et d’une copie du reçu de réservation de la chambre. Concernant les hadjis désirant voyager avec les agences de voyages agréées pour le hadj-2017, ils doivent déposer leur dossier au niveau de leur agence qui se chargera à leur place de l’accomplissement des différentes procédures dans les délais impartis.

Mourad A.