Le ministre des Affaires Religieuses et des Waqfs : « la référence nationale une grande bataille »

Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, invité hier du Forum d’El Moudjahid, a eu l’occasion de revenir sur la feuille de route de son département et plusieurs questions, notamment les préparatifs de l’opération hadj-2017.

M. Mohamed Aïssa, depuis sa nomination au poste de ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, en 2014, n’a jamais cessé de prêcher pour le retour au référent national religieux. Un legs de nos ancêtres qui a permis la cohésion sociale. C’est d’ailleurs clairement inscrit dans le plan d’action du gouvernement qui n’est en fait qu’une application du programme du Président de la République plébiscité par le peuple algérien au mois d’avril 2014.

Le ministre, qui revenu sur la place de son secteur dans le plan d’action du gouvernement adopté récemment par les deux chambres, a expliqué que son département s’inscrit dans la continuité de l’application de ce qu’il lui a été tracé. À cet effet, tous les efforts seront concentrés sur l’amélioration des conditions d’hébergement des hadjis dans les Lieux saints de l’islam, l’investissement dans les waqfs, afin qu’ils soient au service des catégories démunies. Le «cahier des charges» de son ministère consiste à faire du Fonds de la zakat, un moyen d’aide aux défavorisés, et, le plus important, d’œuvrer à l’ancrage du référent national religieux, fortement évoqué dans le plan d’action du gouvernement. Dans ce sillage, l’Exécutif s’est engagé à défendre et à promouvoir notre référent religieux.

L’invité de notre Forum a tenu à rappeler que ce dernier figure parmi les constantes nationales, au même titre que l’amazighité et l’arabité. Plus explicite, il dit que le référent national religieux, c’est tout simplement la poursuite de l’héritage religieux qu’ont toujours connu les Algériens. C’est-à- dire un islam modéré tel que prôné par les érudits algériens qui ne se sont pas contentés de comprendre la religion, mais ont fortement participé à son rayonnement dans tout le continent noir. Pour le premier responsable du secteur des Affaires religieuses, tout sera mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Pour cela, il sera procédé à la modification de certains textes de loi, à la révision du système de formation des imams, ainsi que celui de l’enseignement coranique. Le discours religieux dans les mosquées n’est pas en reste. Comme il est prévu une coordination avec les médias, pour mieux encadrer le discours religieux dans la presse.

Ces mesures seront accompagnées par la création de nouvelles institutions, à l’image d’un complexe de fiqh, et d’un observatoire du juste milieu et de la modération. À ce propos, le ministre a tenu à rappeler que le juste milieu n’est pas lié à la religion, car il n’ y a pas d’islam dur ou d’islam souple. La religion, c’est plus spirituel, et une relation avec l’être et le créateur. Au cours des débats, le ministre a été sollicité sur le contenu des prêches.

À ce sujet, le ministre a souligné que l’Algérie est le seul pays où la tutelle n’intervient pas dans la préparation du prêche, et que c’est l’imam qui le fait indépendamment. Cependant, il est tenu de prendre en compte le référent religieux. En cas de dépassements, l’imam, a t-il souligné, reste un fonctionnaire qui peut faire l’objet de mesures disciplinaires.



Le transport du hadji est une priorité du gouvernement



Le hadj a constitué le principal sujet des débats. À la veille de la saison 2017, les questions ont porté sur le quota réservé à l’Algérie, la menace de grève des travailleurs d’Air Algérie, le coût... Il faut noter que le ministre des Affaires religieuses était accompagné du directeur de l’Office du hadj et de la omra. Au sujet du quota réservé par l’Arabie saoudite à notre pays, le ministre dit qu’actuellement, il est de 36.000, et que l’année prochaine, avec l’officialisation du dernier recensement et la disponibilité du royaume à recevoir plus de pèlerins (les travaux d’extension n’étant pas terminés), pour pouvoir introduire une demande. Le conférencier rappelle que notre pays, qui avait la possibilité d’introduire une demande auprès du roi, au nom de l’État algérien, pour augmenter le nombre de nos hadjis, a refusé d’opter pour une demande exceptionnelle et attendre un réponse exceptionnelle. Le ministre reste très confiant quant au déroulement de la prochaine saison, d’autant que celle de 2016 a connu un franc succès. Ce succès est le résultat de la nouvelle façon d’aborder les problèmes d’une manière plus efficace que les années précédentes. Quant aux préparatifs, ils battent leur plein, et une réunion est prévue aujourd’hui, pour la mise en place d’un portail électronique, qui permettra de suivre de près nos hadjis. Les conditions d’hébergement, a expliqué le ministre, sont en nette amélioration. Interrogé sur la moyenne d’âge de nos hadjis, le ministre dit que 35% sont des jeunes. Au sujet de la menace de grève des travailleurs de notre compagnie aérienne, le ministre, en reconnaissant le droit de grève, dit que le transport des hadji est une priorité du gouvernement, et que ce débrayage ne touchera pas les 120 vols vers les Lieux saints de l’islam. Pour le coût, il est de l’ordre de 496.000 dinars. Et il faut savoir que dans ce montant, l’équivalent de 800 euros est remis au hadji, et ce en plus du fait que sur place, il n’aura pas à payer ni l’hébergement en demi-pension ni le transport. Et en cas de perte de son pécule, on lui remet un montant qui lui permettra de prendre des cafés ou d’acheter des souvenirs.

Le sort des diplômés des écoles coraniques a été par ailleurs évoqué, lors du jeu questions-réponses auquel s’est livré M. Mohamed Aïssa. Ce dossier, a-t-il expliqué, a été pris en charge par le Président de la République en 2004. Tout récitant du Coran (60 hizbs) a la possibilité de s’inscrire dans l’école de formation des imams. Interrogé sur l’ouverture de la salle de prière de Djamaâ El- Kébir, le ministre a répondu que l’entreprise chinoise s’est engagée à la livrer avant la fin de l’année ; quant à son ouverture, la décision relève des prérogatives du Président de la République.

Il y a lieu de noter que le ministère des Affaires religieuses n’est plus concerné par le suivi des travaux de réalisation de ce projet.



Ahmadiya en Algérie, les lois de la République ont été appliquées



Interrogé sur le phénomène Ahmadiya en Algérie, le ministre a noté qu’il a été combattu par son département et par la presse. Un long travail a été accompli pour élever le niveau de conscience des citoyens. Sans ambages, il dit que dans cette affaire, il s’agit bel et bien de la main étrangère. Sans vouloir la nommer, il dit : «On connaît la source et les objectifs.» Mais la mobilisation et l’implication de tous ont réussi à faire un barrage solide. Le département des Affaires étrangères a pris à bras-le-corps ce dossier, et a bien défendu la position de l’Algérie à Genève. Nos diplomates ont démontré que la procédure suivie par notre pays émane des lois de la République. L’Algérie, qui a ratifié des conventions qui garantissent les libertés de culte, s’est inspirée de ces conventions qui stipulent que la liberté de culte doit se pratiquer dans le respect des lois du pays. Le ministre a rappelé que la législation algérienne est très claire en ce qui concerne ce chapitre, et que les préceptes religieux doivent être pratiqués dans des lieux autorisés, car la collecte d’argent doit obéir à une autorisation préalable, sachant que toute activité au sein d’une association non agréée est illégale. Cela s’applique à tout le monde, en rappelant qu’en 2011, 42 mosquées ont été fermées, car ne disposant pas d’agrément. Pour le ministre, le dossier Ahmadiya est fermé. Par ailleurs, le ministre a indiqué que les Algériens qui ont rejoint les groupes qui s’autoproclament de «Daech», sont quelques dizaines, et en majorité, ils ne résident pas en Algérie. «Ceux qui sont partis croient que l’islam est une idéologie, alors qu’il ne l’a jamais été», a-t-il conclu.

Nora Chergui