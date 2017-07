M. Ahmed Saci : «L’Ecole des Affaires, une référence»

A propos de la suspension d’importation de plusieurs produits alimentaires et industriels, le ministre annonce son élargissement à d’autres produits sans impacter les accords signés avec d’autres pays.



Les 186 élèves des deux promotions «Management et gestion» de l’Ecole supérieure algérienne des affaires, ont reçu, hier à l’hôtel El-Aurassi, leurs diplômes. Des qualifications à double apport, explique le ministre du Commerce. Il s’agit, d’une part, de renforcer le marché du travail par des cadres compétents, sortis d’une école de référence, et, de l’autre, assurer à l’avenir leur statut de porte-flambeau de ceux qui vont gérer l’économie nationale. Rappelant que les précédentes promotions ont trouvé place dans de prestigieuses institutions nationales et étrangères, Ahmed Saci dira que l’ESAA, fruit de la coopération bilatérale, s’est imposée dans l’enceinte de l’université algérienne. Il indique dans sa brève allocution que le programme du Gouvernement accorde un intérêt particulier aux jeunes, les encourageant à innover et créer de la richesse. Aux diplômés des deux promotions, le ministre indique qu’il est de leurs responsabilités majeures, à savoir protéger et développer le partenariat algéro-français dans d’autres domaines de la connaissance. «La volonté politique existe», précise-t-il.



Importations en 2016 : 157 millions de dollars en fruits secs



En marge de cette cérémonie, le ministre, rebondit sur la décision du gouvernement de de suspendre l’importation de plusieurs produits alimentaires et industriels, précisant que la liste est appelée à être élargie à d’autres produits l’importation de plusieurs produits alimentaires et industriels, précisant que la liste est appelée à être élargie à d’autres produits. Elargissement, oui. Mais «sans impacter les accords signés avec d’autres pays». En termes de chiffres, M. Saci annonce qu’en 2016, les importations de l’Algérie en fruits secs étaient de l’ordre de 157 millions de dollars. «Cela dépasse toutes les limites», ajoute-t-il.

A propos des pays énergivores, les décisions prises ont deux objectifs : rationnaliser la dépense énergétique et promouvoir le produit national. Le nombre des licences octroyées dans la filière avicole, à juin dernier, est de 167. A propos de la divulgation de la liste des licences d’importations de véhicules, le ministre rappelle qu’un groupe de travail du département de l’industrie s’en charge, et la réponse sera apportée au moment opportun. Pour l’année 2017, explique le ministre, «aucune licence n’a été donnée». A propos de l’enquête menée sur la pénurie du ciment, il reconnait l’existence d’une spéculation et son impact sur les prix. Une situation qu’il qualifie de «momentanée», rassurant que la quantité distribuée sur le marché national «sera maitrisée». D’autre part, il balaye toutes les assertions selon lesquelles il y aurait une pénurie de ciment, expliquant que les projets de l’habitat n’ont pas connu d’arrêt et la distribution des logements se fait au quotidien.

Fouad Irnatene