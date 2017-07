Recrutement des enseignants : Les résultats du concours à partir du 20 juillet

Les résultats du concours de recrutement d’enseignants, organisé le 29 juin dernier concernant les trois cycles, primaire-moyen-secondaire seront rendus publics à partir du 20 juillet 2017. La source du ministère de l’Education nationale, qui a annoncé cette nouvelle, a ajouté que les corrections des épreuves ont commencé samedi dernier.

Il faut savoir que le recrutement externe d’enseignants par le biais du concours du 29 juin dernier, ne concerne pas moins de 10.000 postes, comme annoncé, par la ministre de l’Éducation nationale. Mme Benghebrit avait rassuré les candidats que le concours de recrutement d’enseignants, se déroulera dans la transparence totale. En 2016 et 2017, 93.000 diplômés universitaires ont été recrutés dans le secteur de l’Education et aucun recours n’a été reçu, ce qui montre que la méthodologie de travail et la méthode d’organisation de ce type de concours ont convaincu, a estimé la ministre.

Elle a fait savoir que le secteur avait enregistré cette année plus de 60.000 départs à la retraite, affirmant que le ministère s’employait à les remplacer pour pallier tout manquer d’enseignants à la prochaine rentrée scolaire. Evoquant la valise pédagogique mis à la disposition des lauréats du concours, Mme Benghebrit a précisé qu’elle constituera un important support pédagogique. Fruit de travail des inspecteurs, la valise pédagogique constitue un saut qualitatif pour le secteur qui comptait auparavant uniquement sur le discours pédagogique, a-t-elle dit ajoutant qu’aujourd’hui, nous passons à l’exercice pratique pour la transmission des connaissances à l’élève grâce à un enseignant bien formé.

Il faut rappeler dans le même ordre d’idée que l’opération de recrutement a concerné, dans une première étape, la redynamisation de la plate-forme numérique de recrutement appliquée l’année dernière, afin d’exploiter les listes de réserve. La plate-forme numérique a été ouverte, en avril dernier, dans l’objectif de répondre aux besoins du recrutement au niveau des wilayas, avant l’exploitation de la liste nationale dans le recrutement.

A propos de l’exploitation de la plate-forme numérique de recrutement dans l’éducation, celle-ci a permis une meilleure transparence au concours de recrutement des enseignants. Selon les responsables du secteur, à la faveur de la plate-forme en question, «68.000 nouveaux enseignants, dont des diplômés des écoles normales, ont été recrutés de façon équitable à l’échelle nationale». Pour eux, c’est pour la première fois que le recrutement des enseignants vacataires s’est fait de façon équitable et en fonction des capacités des candidats. Cette méthode de recrutement a été rendue possible, grâce aussi à «l’autorisation exceptionnelle accordée par la direction générale de la Fonction publique d’exploiter les listes de réserve des candidats qui avaient réussi au concours du recrutement des enseignants en 2016».

Entre les futurs enseignants qui seront recrutés dans le cadre du concours national de juin 2017 (10.000 enseignants), et ceux devant être puisés à partir de la plateforme, le nombre global des recrutés par le ministère de l’Éducation nationale pour les besoins de l’année scolaire 2017-2018 seront pas moins de 40.000 enseignants.

Ces derniers viendront ainsi en remplacement des personnels sur le point d’ouvrir droit à la retraite. Il y aura également parmi les enseignants recrutés, ceux qui seront affectés dans les nouveaux établissements devant entrer en service, lors de la prochaine rentrée scolaire, et d’autres qui seront destinés à combler le manque d’enseignants enregistré dans certaines matières, à l’exemple des mathématiques et des sciences physiques.

En résumé, et selon les éclairages apportés par la ministre, les recrutements se dérouleront en deux phases distinctes. La première est celle qui s’est déroulée du 7 au 17 avril 2017, et qui a permis de puiser les candidats dans les «listes d’attente» du précédent concours 2016.

La seconde phase de ce recrutement sera sur la base d’un nouveau concours national attendu en juin 2017.

Aussi, toutes les personnes remplissant toutes les conditions nécessaires pour ces postes et qui souhaiteraient s’inscrire peuvent le faire, à partir du 2 mai 2017, par le biais d’une plateforme numérique.

Salima Ettouahria