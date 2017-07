Momo, la Casbah et la mer : La trilogie magique

Rien de tel que l'hommage rendu par ses proches et amis ­— samedi 1er juillet au Bastion 23 d'Alger, et ce à l'occasion du vingtième anniversaire de sa disparition — rien de tel donc, que le présent hommage rendu à Himoud Brahimi dit Momo, pour contribuer à dire que cet homme d'une envergure exceptionnelle reste toujours, vingt ans après sa mort, le poète-cantilène attitré de la citadelle. Parcours remémoratif.

Himoud brahimi dit Momo fut immanquablement l'enfant émérite de la Casbah, «labyrinthe prestigieux d'architecture phénoménale, qui s'étage en escaliers de terrasses, de clartés grimpant commodément sur les collines qui mènent aux monts alentours». On serait même tenté de dire «Himoud Brahimi dit Momo, l'icone de la casbah, parabole d'enchantement qui regarde l'une des plus belles baies au monde, avec celles de Naples en Italie, de Rio de Janeiro au Brésil et de Chettaibi (ex- Herbillon) en Algérie». La première demeure de notre héros s'orientait sur cette direction : Ras-Ammar (Amirauté, nord-ouest) face à Rais-Ville (Marsa-ed-Debbène, Port aux mouches). Se reportant sur quelques décennies plus tôt, Momo se remémorait le Vieil-Alger... entre deux Kaàsor attenant à Bordj-el Zoubia, le cimetière juif... les Bains-Nelson, la plage aux chevaux (stade Marcel Cerdan). Revoyant Beni-Menad en pensée, Sebaà-Ayoun, il songeait aux nombreuses femmes stériles qui venaient tous les mercredis sacrifier un poulet et recevoir les sept vagues salutaires pour leur fécondité. La seconde demeure de notre héros : Bab-Ejdid, rue Porte-Neuve, à soixante mètres, à vol d'oiseau, de la précédente configuration, portait la vue sur la rade jusqu'au caroubier et, par extension, jusqu'au Cap-Matifou. «A cette époque, témoignait-il, les pavés de la ville et de la Pêcherie dévalaient jusqu'au bord de la mer où les barques de pêcheurs arrivaient à la queue-leu-leu pour vendre des poissons frais et frétillants, à la criée... Cette ambiance d'ampleur, d'atmosphère vibrante, n'existe plus de nos jours». C'est toujours avec ferveur que Momo racontait le port d'Alger... les chalands «tchatat», le ponton des navires étrangers... et une flottille de petites embarcations foisonnantes de diverses marchandises à vendre aux touristes étrangers : «il existait d'autres chalands transportant du charbon pour les soutes des navires avec panier... sur madriers branlants (époque Transat-cheminées noires et rouges...). Les lamparos, après les résultats de leurs pèches, étalaient leurs filets mouillés.

Gamins nous marchions sur eux, quêtant et mangeant les anchois cuits au soleil avec un appétit gourmand... Comment ne pas se rappeler notre adolescence, en amitié d'écoliers joviaux, bruyants et farceurs, nos visites fréquentes auprès du «Marie-Rose», vieux yacht reclus, ancré près du phare !



Momo, l'aède attitré de la capitale et de la casbah



En ces temps-là, la capitale abritait des clubs de sports marins : la ligue d'Alger, les Bains sportifs, brassant Européens et autochtones. Quand, en icône de gloire, Bouzrini, surnommé Hadidouche, remportait le championnat d'Algérie du 25 mètres nage... Le souvenir retient aussi le club du RASA -populaire- avec la figure de Siki et, tout au prolongement du mole, l'Alegria Sports... association sélective, fermée, qui filtrait sévèrement, sans état d'âme, à peine trois à quatre Algérois de souche... dont Momo, devenu champion en apnée. «En ces périodes de paix, se souvenait-il, Alger se lustrait d'un charme grandiose...jusqu'à ses cafés modestes, proprets, auréolés de narcisses, de jasmin, de menthe de basilic, sous des effluves grisants, pour des tables ou meidas de tasses cristallines et bariolées». Au demeurant, Momo ne se privait jamais de relever le verbe à travers quelques subtilités sémantiques. Suivons-le : «Ces évocations en ferveur d'émotions m'incitent à cette dithyrambe : «Si j'avais à choisir parmi les étoiles pour te comparer, Bahdjati ! / Le soleil lui-même ne saurait éclipser la lumière du verbe que tu caches» /. Lorsque, au matin, en chapelets alanguis, les barques glissent sur la baie où miroitent les reflets, les fulgurances d'or et de topaze, des ondes de pourpre rasetées les émoustillent en clapotis d'arc-en-ciel sur l'organdi bleu-argenté de la mer : à cet instant, je déclame mon chant : / Aucun lien sacré, ni aucune capitale / Ne saurait réunir, ce que chaque matin / Le lever du jour t'offre comme guirlandes». La Seconde Guerre mondiale survint et, dès l'année 1938, tous les navires —jusqu'à ceux de croisière, «Ville d'Alger», «Ville d'Oran», «Ville de Tunis»— furent réquisitionnés par les Anglais. Les attaques allemandes répétées sur Mers-El-Kébir, Alger, Béjaïa, légitimaient ces exigences d'ordre sécuritaire. L'armistice ainsi que la paix —et les effroyables événements de mai 1945 dans notre pays— s'ouvrirent alors sur l'accomplissement d'une période culturelle notoire. Momo, en fervent promoteur, adhéra au théâtre, à la musique, tout en gardant sa prédilection pour le sport, le mole, la mer. «Notre engouement pour la mer et les flots s'avérait si intense... parfois pour méditer ou s'extasier... qu'il me souvient des fois où nous consacrions des journées entières à repêcher les objets précieux lancés par les passagers des paquebots étrangers et les restituer ostentatoirement, pour la gloriole ou pour des applaudissements véhéments. Les palpitations d'amour-propre suscitent ces attitudes d'âge fragile». Le 15 avril 1950, Momo revient de Paris avec le titre honorifique de champion du monde de nage sous-marine (133,33 mètres). Momo devient légendaire et les nombreux supporters accourent au mole pour admirer l'idole nautique. Les pin-up et les nubiles ouvrent des yeux câlins sur cet Adonis des mers. Et ce sera la période des amours... des idylles naissent alors, que la mémoire sait retenir en un écrin précieux.

Pour la cause, l’auteur Ferrandez a consacré à notre chantre trois albums rutilants de bandes dessinées en couleurs, aux éditions Casterman. On peut avec délectation y lire «Carnets d'Orient», «Cimetière des princesse», etc. On ne peut que déplorer, à présent, que la voix de cet aède attitré de la capitale, en particulier de la Casbah et de la mer qui l'a vue naitre, n'ait pas pu résonner avec une plus grande faconde littéraire. Car cette voix méritait franchement d'être écoutée, soutenue, mémorisée. De son

vivant.

Kamel Bouslama