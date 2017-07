« plan Delphine » : Mobilisation de 27.000 gendarmes

Le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif de sécurité spécial, renforcé de 27.000 gendarmes pour l'application du plan exceptionnel estival (Plan Delphine), en vue d'assurer la sécurité des plages, les quartiers sensibles et les routes qui connaissent une activité intense des citoyens, a indiqué un communiqué de cette instance.

Les services de la gendarmerie nationale qui contribuent à l'élaboration de plans périodiques répondant à des exigeantes exceptionnelles notamment durant la saison estival, ont mobilisé 27.000 gendarmes pour assurer la sécurité de 331 plages parmi les 399 plages autorisées à la baignade, soit 82% du total des plages. Pour la même occasion, 2000 véhicules, 2500 motocycles et 38 brigades cynotechniques, ont été mobilisés, tout en veillant à l’application rigoureuse des lois relatives à l’utilisation des différentes embarcations (à voile ou à moteurs), a ajouté la même source. Les services de la Gendarmerie nationale avaient pris des mesures, tels que le renforcement de l'activité des brigades territoriales de sécurité routière, des sections de sécurité et d'intervention par des patrouilles pédestres et mobiles, en vue de mettre en échec toute tentative ou intention criminelle qui pourrait porter atteinte à l'ordre public. La même source ajoute qu'une série de mesures visant la facilitation du trafic routier et la surveillance des axes et chemins empruntés par les citoyens lors de leur déplacements, a été prise en vue de garantir un service public de qualité au profit des citoyens, et assurer une intervention rapide et efficace.

Par souci de préserver l'ordre public, le dispositif a été placé au niveau des différentes brigades opérationnelles fixes et mobiles, notamment au niveau des routes principales, tout en renforçant le contrôle et la fouille à travers les barrages, et la présence sur les lieux fréquentés par le citoyen.

Les services de la gendarmerie nationale, rappellent que le numéro vert (10 55), le site www.ppgn.mdn.dz ; consacrés aux doléances et le site "tariki.dz" sont mis à la disposition des citoyens 24/24h pour toute demande de secours ou d'intervention et pour toute information utile concernant le réseau routier. (APS)