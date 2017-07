USMA – Caps United (Zimbabwé) : Objectif, terminer premier

Ce soir au stade du 5-Juillet, l’USM Alger, représentant algérien en Ligue des Champions africaine, donnera la réplique à l’équipe zimbabwéenne de Caps United, pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase des poules. Les Algérois qui partagent la premières places avec les Libyens du Ahly Tripoli, tiennent à terminer premiers de leur poule.

Pour la simple raison, que dans un tel cas, ils joueront la manche aller des quarts de finales à l’extérieur er recevront au retour. Ce qui à ce stade de la compétition, est un avantage à ne pas négliger. Cela dit, il faudra aux camarades de Benguit seulement un match nul face à leur adversaire du jour pour se qualifier. Par ailleurs, défaits contre toute attente au match aller face aux Zimbabwéens (2-1), les gras à Paul Put auront à cœur d’effacer cet affront. Ils fouleront donc le terrain, avec une seule idée en tête, arracher la victoire et éviter de se faire piéger. Cela pour la simple raison que tout demeure possible dans ce groupe B, où seul le zamalek est hors course pour une éventuelle qualification. Les trois autres équipes qui le composent ont des chances de se qualifier.

Pour preuve, l’entraineur de Caps United, Chitembwe a clairement déclaré à l’arrivée de son équipe vendredi à Alger, que cette dernière jouera à fond ses chances de qualification et que même si la mission s’annonce délicate et très difficile face à l’USMA chez elle, cela n’est pas du tout fait pour décourager ses joueurs, bien au contraire, «ils jetteront toutes leurs forces dans la bataille», a-t-il affirmé. Le coach usmiste, Paul Put a, quant à lui fait savoir que son team est bien préparé pour aborder cette confrontation avec un esprit de gagneur, malgré les absences de Sayoud, en raison de suspension, ainsi que celle de Andria en partance en Arabie saoudite et qui ne fait plus partie de l’effectif usmiste. Soit, deux éléments importants sur l’échiquier du technicien belge.

Mais, il a laissé entendre qu’il disposait de solution pour pallier à ces deux absences de marque. La première place du groupe permettra aussi aux Usmistes d’éviter d’avoir comme adversaire la redoutable formation de l’Etoile du Sahel de Tunisie, premier du groupe A.

Il faut néanmoins préciser, comme l’a fait savoir le néo-attaquant usmiste Hamzaoui, que l’USMA n’a peur d’aucun adversaire et qu’elle est aussi crainte par les autres équipes.

Devant leur merveilleux public, les Rouge et Noir qui ont à chaque fois sorti le grand jeu au stade du 5-Juillet lors de leurs sorties en Ligue des Champions, ne devront pas faillir à la règle. Ils sont capables de terminer la phase de poules avec une victoire et la première place en poche.

Certes, les Unionistes partent favoris dans la rencontre de ce soir, toutefois, l’entraîneur usmiste a mis en garde ses poulains contre tout excès de confiance qui pourrait au final leur jouer un mauvais tour. Surtout qu’il considère que Caps United est une équipe redoutable à surtout ne pas sous estimer. Intraitables à domicile, les Usmistes veulent rester sur la lancée, contre un adversaire à prendre très au sérieux.

Mohamed-Amine Azzouz