« L’urgence : la mise à niveau du football national »

«Nous avons hérité d’une situation complexe et difficile. Le mal qui ronge le football national, engendré par un cumul de problèmes des années durant, est profond. Il va falloir être patient avec le nouveau bureau fédéral, et lui donner le temps nécessaire pour y remédier.

Ce n’est pas parce que nous n’avons pas encore pris de mesures, qu’on ne travaille pas. Nous voulons des solutions radicales et durables dans le temps», a d’emblée déclaré le président de la FAF, hier au centre technique de Sidi Moussa, à l’occasion de sa première rencontre avec la presse nationale depuis son élection en mars dernier. Au cours de cette conférence de presse, qui coïncide avec la fin de la saison, M. Kheireddine Zetchi a tenu, on ne sait pour quelle raison d’ailleurs, à revenir sur son élection à la tête de la Fédération, avant de donner les grandes lignes de son plan d’action. «Il n’y a eu aucune injonction de la part des pouvoirs publics à l’occasion de l’AGE du 20 mars, celle ci s’est déroulée dans la transparence et en toute démocratie.

Le jeu de coulisses qui a eu lieu est tout à fait légitime, cela se passe ainsi dans toutes les AGE des grandes instances sportives internationales», a-t-il indiqué, en enchaînant «Notre plan d’action comporte plusieurs points. Néanmoins, l’urgence est bien évidement la mise à niveau du football national, il va falloir revenir aux normes, on ne peut plus continuer ainsi. Un travail est à faire au niveau des différentes ligues et du football amateur, en particulier. Aussi, il faut une moralisation du football national, nous allons, par ailleurs, procéder à un renouvellement des ressources humaines au niveau de la FAF et de ses démembrements, cela est nécessaire, il faut apporter du sang nouveau. L’autre point important est la réactivation de la direction nationale de contrôle et de gestion. Celle ci doit accompagner, dans un premier temps, les clubs pour parvenir à établir un équilibre budgétaire.



« Nous allons relancer la formation »



L’autre direction importante de notre chantier demeure la DTN. Avec la création des quatre centres régionaux, nous allons relancer la formation. C’est d’ailleurs avec les 6 milliards de dinars (environ 60 millions d’euros), consacré par l’ancien bureau pour la construction d’un hôtel, que ces centres seront réalisés. D’autre part, nous allons faire le nécessaire pour signer des conventions avec les autres Fédérations africaines de football et introduire des compétence algériennes dans les différentes commissions et structures de la CAF».



« Nous avons encore des chances d’aller au Mondial-2018 »



Pour ce qui est de la sélection nationale, le président de la Fédération algérienne de football, qui a tenu à démentir tout renfort du staff technique, crois toujours en les chances de qualification des Verts pour le mondial 2018. «L’équipe nationale à acquis un standing que nous devons améliorer.

Concernant nos chances de qualification pour la coupe du monde en Russie, j’y crois. Nous allons tout faire pour essayer d’aller chercher les 12 points qui restent en jeu dans notre groupe. Malgré la difficulté de la tache, je pense que la sélection nationale dispose des moyens nécessaires pour y parvenir», a déclaré M. Zetchi en confirmant que le match des éliminatoires du CHAN face à la Lybie du 12 août, ainsi que le match retour face à la Zambie de l’EN, prévu le 5 septembre prochain, auront lieu à Constantine.



« Inadmissible la réaction de Koussa »



Par ailleurs, revenant sur l’affaire Koussa, le premier responsable de la FAF à déclaré «Il faut savoir que le bureau fédéral dispose d’un droit de regard sur la commission d’Arbitrage dont le président était M. Koussa. La réaction de ce dernier a été jugé inadmissible.

Il est tenu, comme tous les autres membres du BF, par une obligation de réserve. Son éviction de la tête de la CA est irrévocable et la bureau fédéral se réserve le droit de soumettre la proposition de sa mise à l’écart du bureau fédéral par l’AG.» Enfin, M. Zetchi a annoncé la participation de la FAF l’assemblée générale extraordinaire de la CAF, prévue du 17 au 21 juillet à Rabat. En marge de cette AGEX, ou il sera question de reformer les statuts de la confédération, un symposium sur le thème du développement du football dans le continent, se tiendra.



« Colloque réservé au foot national en octobre »



Au niveau local, la FAF organisera au mois d’octobre un colloque consacré au football national, ses problèmes et les moyens nécessaires pour son développement.

Rédha Maouche

CAN-2019

« L’Algérie prête à remplacer le Cameroun en cas de retrait »

L’Algérie est prête à déposer sa candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 dans le cas où la Confédération africaine de football (CAF) viendrait à retirer l’organisation au Cameroun, a annoncé hier le président de la FAF, Kheireddine Zetchi. «Nous sommes en train de suivre le dossier d’une éventuelle délocalisation avec attention. Si une opportunité venait à se présenter, l’Algérie sera candidate à l’organisation de cette CAN-2019», a-t-il affirmé.

La CAF songerait à délocaliser le prochain rendez-vous africain en raison du retard enregistré par le Cameroun dans la réalisation des infrastructures. La CAN-2021 et celle de 2023 vont se dérouler respectivement en Côte d’Ivoire et en Guinée. «J’ai évoqué l’intérêt de l’Algérie pour abriter la prochaine CAN lors d’un entretien que j’ai eu, avec le nouveau président de la CAF Ahmad Ahmad en marge du 67e Congrès de la Fifa qui s’est tenu dernièrement à Manama au Bahreïn. La discussion a été fructueuse», a-t-il souligné.