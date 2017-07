Finale de la Coupe d’Algérie : Les Pétroliers s’adjugent un 7e trophée consécutif

Les basketteurs du GS Pétroliers ont remporté pour la 7e année consécutive la coupe d’Algérie, seniors messieurs, en s’imposant devant l’US Sétif sur le score de 62 à 52, en finale disputée jeudi à la salle de Cheraga (Alger). Disputée dans des conditions difficiles, cette deuxième finale consécutive entre le GSP et l’USS n’a pas donné lieu au duel attendu. Souffrant de la chaleur étouffante et la mauvaise qualité du parquet les joueurs des deux équipes n’ont pas évolué à leur niveau habituel. Après un début de match équilibré, les Pétroliers ont été les premiers à prendre un petit avantage au score, (13-9) après 5 minutes de jeu, avant de conclure le premier quart-temps avec 7 points d’avance (23-16).

S’appuyant sur un collectif bien huilé et le jeu en contre attaque, le GSP mené par un Abdallah Hamdini des grands jours, 20 points en première mi-temps, a accentué son avance dans le deuxième quart-temps pour mener de 11 points avant la pause (36-25). Au retour des vestiaires, les Sétifiens très maladroits aux tirs (25% à 2 points et 22% à 3 points) ont amorcé un retour au score, revenant à 6 pts (43-37), avant de s’écrouler et laisser les Pétroliers prendre un avantage confortable de 11 points à la fin du 3e quart (50-39). Dans le dernier quart-temps, les coéquipiers de Hamdini bien en place des deux côtés du terrain sont parvenus à maintenir leur avance au score et concluent le match avec 10 points d’écart (62-52), s’adjugeant un 7e trophée consécutif. Cette finale a été marquée par le déroulement, à la mi-temps, du All-Stars du camp des jeunes talents encadré par le joueur NBA du Magic d’Orlando, Mehdi Evan Fournier, présent depuis une semaine Alger. (APS)





Coupe d’Algérie (Dames)

Hussein-Dey Marines conserve son trophée

Le club féminin d’Hussein-Dey Marines a conservé pour la 2e année consécutive, son trophée de Coupe d`Algérie de basket-ball des seniors-dames, en battant la JF Kouba (76-50), mi-temps (41-26) en finale de l'édition 2016-2017, disputée jeudi à la salle Tahar Belakhdar de Chéraga (Alger).

Les protégées de Mokrane Benabbas ont pratiquement dominé les débats de bout en bout devant une courageuse équipe de la JF Kouba qui a atteint pour la 1re fois de son histoire, cette ultime étape de l'épreuve. En championnat d`Algérie, Hussein-Dey Marines a été sacrée vice-championne d`Algérie pour la 2e année consécutive derrière le GS Pétroliers qui s'est s'adjugé le titre de champion pour la 5e année de suite.