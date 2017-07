Championnats du monde U18 : La sélection nationale à Nairobi (Kenya)

La sélection algérienne d'athlétisme, forte de 13 athlètes (11 garçons et 2 filles), a atterri, vendredi après-midi, au Kenya, en vue des Championnats du monde 2017 de la catégorie des moins de 18 ans, prévus du 12 au 16 juillet dans le grand stade de Kasarani, à Nairobi.

Les Verts avaient embarqué jeudi, à 15h05, de l'aéroport international Houari Boumediene (Alger), mais ce n'est que 24 heures plus tard qu'ils sont arrivés sur le lieu de la compétition, après une longue escale à Doha (Qatar).

«La délégation algérienne est arrivée dans de bonnes conditions, vers 16h00 (heure locale)» a appris l'APS vendredi dernier, auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), qui a ajouté que Les Verts ont élu domicile dans une cité universitaire, située à environ 15 minutes du stade Kasarani, qui abritera la compétition, et à l'occasion «s'est paré d'une nouvelle piste d'athlétisme, de couleur bleue» a détaillé la même source.

L'objectif de la sélection algérienne est de «réussir le meilleur résultat possible» dans chacune des spécialités dans lesquelles elle sera engagée, a-t-on encore appris auprès de l'instance fédérale. Sept parmi les treize représentants algériens avaient participé, en effet, aux Championnats d’Afrique de la catégorie U20, disputés la semaine dernière à Tlemcen et ils avaient décroché une 3e place, jugée «honorable» par la FAA. Ainsi, sur leur lancée, ils ambitionnent de faire au moins aussi bien à Nairobi, lors des Championnats du monde U18. Chez les garçons, l'Algérie sera représentée par Oussama Cherrad, Akram Abed, Saber Abed, Mehdi Abidi, Hamdani Benahmed, Rabie Deliba, Yacine Khedim, Ayoub Mahrou, Mehdi Anis Nait Abdelaziz, Yazid Slim et Mohamed Mehdi Zekraoui, au moment où Asma Baya Araibia et Loubna Benhadja seront les seules représentantes féminines. Ces 13 athlètes sont encadrés par un staff technique composé de cinq entraîneurs, à savoir : Mouna Zitouni, Hassan Yagoubi, Karim Anzi, Thameur Chellig et Brahim Chettah, ainsi que par le Directeur des jeunes talents, Tarek Kessai.

Le coup d'envoi de la compétition est prévu le 12 juillet courant, mais la sélection algérienne a préféré se rendre sur place cinq jours avant le jour «J», et ce, pour permettre aux athlètes de bien récupérer après leur long périple, et également de s'habituer aux conditions climatiques locales, tout en ayant le temps de bien se remettre en jambes avant le début des épreuves.