Emplois et compétences dans le programme de modernisation des Douanes : élaboration d’un référentiel

Les Douanes algériennes, en collaboration avec le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement, viennent d’élaborer un référentiel des emplois et des compétences. L’élaboration de ce référentiel, explique Mohamed Benguerna, directeur de recherche au niveau du Cread, répond à un objectif de modernisation globale des douanes algériennes qui « ne peut être appréhendé sans une action fondatrice de renouveau du secteur lui-même avec une politique de valorisation des ressources humaines ».

Il constituera, selon l’universitaire, « l’outil de base et l’instrument de référence pour une gestion optimale des ressources humaines des douanes algériennes centrée sur une organisation efficiente du travail et le développement pertinent des compétences ». Ce référentiel s’inscrit également dans la modernisation des Douanes, dont les résultats sont palpables. Des exemples ? La promulgation du nouveau code des douanes a été la mesure phare de la première étape de la mise en œuvre du plan stratégique de cette institution pour la période 2016-2019. Avec ce nouveau Code, il est question du soutien des missions économique et sécuritaire des Douanes, l’accompagnement de l’investissement, la promotion de l’exportation, et l’amélioration de conditions socioprofessionnelles des douaniers. Il y a également lieu de souligner que la direction générale des Douanes a procédé au lancement de la refonte de son système d’information et en fait une nouvelle plateforme destinée à améliorer le fonctionnement de son administration, ainsi que le renforcement du contrôle du commerce extérieur.

D’autres mesures, et non des moindres, ont été prises. L’on cite, entre autres, la suppression du registre de commerce des documents exigibles à l’appui à la déclaration en détail, le recours à l’expertise technique des marchandises, ainsi que l’adoption de l’importation et l’exportation de certaines marchandises sous le régime de licences. En matière de communication, il a été procédé à la création d’un site web des rubriques dédiées aux voyageurs, aux dispositions réglementaires au profit des opérateurs économiques, ainsi que la mise en ligne de la déclaration devises. Par ailleurs, il est attendu, une réorganisation des voies de recours en cas de litige portant sur l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur en douane déclarées, par la saisine d’une commission nationale de recours «neutre et indépendante» dont «les décisions sont passibles de recours judiciaire». A son tour, le contentieux douanier sera «réaménagé en profondeur» dans le sens d’une meilleure clarté dans la définition, la qualification et la répression des infractions douanières.

Fouad Irnatene