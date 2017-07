PME : L’innovation tous azimuts

Les petites et moyennes entreprises faisant preuve d’innovation dans les segments des produits et services, les process de production, les méthodes de commercialisation, du management et pratiques de gestion, dans les domaines de l’industrie, les services à l’industrie ou les TIC ont jusqu’au 14 septembre, échéance limite, pour déposer leur dossier de candidature en prévision du concours national de l’innovation dans son édition de 2017. Une consécration en guise de récompense des efforts fournis par les petites et moyennes entreprises en matière de modernisation et d’amélioration de leurs outils de management, et de leurs prestations et services.

Le prix de l’innovation qui est censé encourager toute initiative inscrite dans cet objectif, constitue un support à la compétitivité des entreprises et une motivation à l’amélioration de leurs compétences. Dans cette optique, la nouvelle loi d’orientation portant développement des PME a prévu un fonds d’amorçage pour les start-up destiné à l’encouragement de la création de start-up innovantes dans le sillage du nouveau modèle de croissance.

Le texte, qui est adapté aux orientations économiques nouvelles du pays, introduit, dans ce sens, une approche autrement conçue, en matière de contribution des PME à la politique de diversification de l’économie. Une vision qui requiert un soutien plus soutenu aux besoins spécifiques des PME, et un accompagnement adéquat de leur développement à même de concourir à l’amélioration de leur compétitivité et à la consolidation de leur statut. La neuvième édition du concours, au titre du prix national de l’Innovation pour l’année 2017, s’inscrit ainsi, dans la continuité de l’action des pouvoirs publics portant sur l’appui aux PME innovantes pour évoluer vers des instruments de gestion modernes et plus adaptés aux exigences économiques. Dans ce sens, le prix national de l’innovation vise à soutenir toute perspective d’innovation et, essentiellement, à encourager la recherche-développement, comme facteur de compétitivité, de performance, et de créativité au sein des PME algériennes, mais aussi, de diversification économique, d’amélioration de l’environnement de l’entreprise.​

Organisé et géré par le ministère de l’Industrie et des Mines, le prix a pour objectifs, de « Choisir la démarche qui améliore la compétitivité ; Reconnaître et apprécier les efforts et les innovations accomplis par les PME innovantes ; Renforcer l’image de marque de l’entreprise par le Prix National de l’Innovation ; Motiver et impliquer les cadres universitaires qui évoluent au sein de l’entreprise ; Faire connaître à vos clients vos innovations du produit, process ou dans l’organisation ».

D. Akila