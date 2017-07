Entrepreneuriat féminin : Femme et entreprise à l’honneur

L’entrepreneuriat féminin a été, hier, au centre du débat, lors d’une journée organisée par l’ambassade des Pays-Bas et l’Association des femmes en économie verte, au Centre national de formation du personnel spécialisé à Birkhadem (Alger), sur le thème «Des femmes leaders d’aujourd’hui et de demain».

Cette importante rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur des Pays-Bas en Algérie, M. Robert van Embden, et de nombreuses femmes entrepreneurs.

Cette importante journée a constitué une opportunité pour présenter des success-stories, échanger et partager également des bonnes pratiques afin de favoriser l’inspiration quant à l’acte d’entreprendre et s’engager sur les actions à mettre en œuvre pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin. Il faut le dire que dans les pays en transition vers l’économie de marché, l’entrepreneuriat est présenté non seulement comme le modèle de prédilection pour le développement d’une économie libérale mais aussi comme la nouvelle philosophie dominante des affaires. Les pouvoirs publics sont réellement conscients de la grande importance d’encourager et de faire participer les femmes dans les différentes activités économiques.

D’ailleurs, on constate qu’au vu de la facilitation des procédures pour les femmes qui souhaitent créer ou lancer une entreprise, le nombre de femmes entrepreneurs a augmenté de près de 23% sur les quatre dernières années. Certes une évolution timide mais qui dévoile que cette frange de société du pays est de plus en plus attirée par l’entrepreneuriat. Selon les données du Centre national du registre du commerce (CNRC), à fin février 2017, l’Algérie comptait 143.010 femmes d’affaires contre 116.474 à fin 2012. Cette population englobe les femmes commerçantes inscrites en tant que gérantes d’entreprise (personnes morales) qui représentent 6% du nombre total des gérants d’entreprises (hommes et femmes), ainsi que les femmes commerçantes-personnes physiques dont le nombre correspond à 8% du total des opérateurs économiques-personnes physiques.

Intervenant à cette occasion M. Robert van Embden a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette journée qui constitue selon lui une opportunité idoine pour soulever toutes les questions liées à l’entrepreneuriat féminin en Algérie, et ce qu’on peut apporter pour aider et participer dans le développement de ce créneau.

Il a souligné à cet effet que « les Pays-Bas sont un pays où l’égalité homme-femme est fondamentale dans le développement économique, ce qui inclut bien évidemment l’entrepreneuriat féminin ». « L’Algérie ainsi que mon pays ont une vision similaire en ce qui concerne le dit domaine », a-t-il précisé, avant d’ajouter : « Nous partageons les mêmes objectifs, notamment l’encouragement et le soutien de la femme entrepreneure ». Le diplomate n’a pas manque de souligner : « Nous concéderons que l’égalité des chances, la transparence et la bonne gouvernance sont des leviers important dans le développement ». « Pour justement atteindre ces objectifs, a-t-il dit, nous avons mis en place des programmes gouvernementaux qui encouragent les femmes entrepreneures ». Évoquant les relations bilatérales entre l’Algérie et les Pays-Bas, il a indiqué : « Elles sont excellentes. »

De son côté, la présidente de l’association des femmes Economie verte, Mme Karima Kadda Touati, a souligné que « l’entrepreneuriat féminin évolue timidement alors que le climat des affaires en Algérie offre des opportunités équitables pour les hommes et pour les femmes ». Tout en précisant : « Les traditions culturelles en Algérie freinent l’autonomisation des femmes ». Mettant l’accent sur les objectif de cette rencontre, elle a cité entre autres, offrir une tribune de dialogue structuré et approfondi entre les acteurs concernés, promouvoir les initiatives innovantes, soulever les préoccupations de la femme entrepreneur en Algérie, etc.

Makhlouf Ait Ziane