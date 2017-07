Atelier international sur la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme : S’inspirer de l’expérience algérienne

Un atelier international sur le rôle de la réconciliation nationale dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme se tiendra, demain et mardi au palais des Nations, à Alger, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'atelier, organisé à l'initiative de l'Algérie, et qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de ses efforts en matière de la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme, réunira de hauts fonctionnaires et d'experts dans ces domaines, des représentants des pays membres du Forum global de lutte contre le terrorisme (GCTF) et du Conseil de sécurité de l'Onu, ainsi que les pays de la région du Sahel et des organisations internationales et régionales, dont l’Onu, l’Union africaine (UA), l’Union européenne (UE), Afripol, Europol, la Ligue des États arabes et l’Organisation de la coopération islamique (OCI), invités à prendre part à cet atelier. «Cette importante rencontre permettra aux participants de s’imprégner davantage de l’expérience algérienne en matière de Réconciliation nationale, initiative prise par le Président Abdelaziz Bouteflika, pour ramener la paix, la sécurité et la stabilité au pays, et qui a permis de mettre définitivement fin à la fitna qui avait endeuillé le peuple algérien durant toute la décennie des années quatre-vingt-dix», souligne la même source. L'initiative s’inscrit dans le cadre des précédentes rencontres organisées par l'Algérie portant sur l’expérience algérienne en matière de déradicalisation (juillet 2015), sur le rôle de l’internet et des réseaux sociaux dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et le cyberterrorisme (avril 2016), ainsi que sur le rôle de la démocratie dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent (septembre 2016), rappelle-t-on. La cérémonie officielle d’ouverture de cet atelier international sera présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. (APS)