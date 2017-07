Signataires de l’accord de paix au mali : L’Algérie exhorte au dialogue

L’Algérie a exhorté hier les responsables des mouvements signataires de l’Accord de paix au Mali à privilégier le «dialogue et la concertation», et à «intensifier» les efforts visant à «surmonter les difficultés sur le terrain, à assumer pleinement leur responsabilité et à agir promptement afin que cessent ces agissements, à privilégier le dialogue et la concertation, et à intensifier les efforts visant à surmonter les difficultés sur le terrain», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif, dans une déclaration à l'APS.

M. Benali-Cherif a ajouté que l’Algérie suivait avec «attention les derniers affrontements armés» qui ont fait des morts, jeudi à Aguelhok, dans la région de Kidal, au nord du Mali, soulignant que «ces affrontements qui ont opposé des éléments appartenant à des groupes armés signataires de l’Accord de paix au Mali, issu du processus d’Alger, constituent des violations graves des termes de cet accord et affectent l’esprit d’entente qui anime les différentes parties maliennes dans sa mise en œuvre effective». Le porte-parole du MAE a souligné que ces «développements négatifs, qui profitent en premier lieu aux activités des groupes terroristes et au crime organisé dans la région, risquent de porter atteinte à la crédibilité des mouvements signataires de l’accord de paix et à leur engagement de manière résolue dans le processus de paix».