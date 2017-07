lenteur des travaux à BÉchar : nerfs à vif

Le constat est certes simple, mais amer. Il est quasiment devenu impossible, aussi bien pour les piétons que les automobilistes, de circuler à travers les artères de la ville de Béchar, sans se heurter à de nombreux obstacles, dus à des travaux qui s’éternisent et ne font qu’irriter les nerfs des uns et des autres. C’est un spectacle de désolation que l’on peut constater et qui, selon l’avis de tous, ne fait qu’empirer. Des travaux indubitablement nécessaires, à l’exemple de la rénovation totale des 240 km du réseau d’alimentation en eau potable AEP, confiés à une entreprise privée. Un projet qui ne peut être que bénéfique pour la population, mais qui demeure sujet à bien de remarques, en raison de certaines carences qui agrémentent la critique populaire, concernant les désagréments qu’elles engendrent : interminables fuites d’eau au niveau des conduites rénovées, fosses éternelles…

À cet état de fait, viennent ensuite se greffer les travaux de réhabilitation, au même titre et au même rythme que le précédent, du réseau d’assainissement et qui touchent pratiquement tous les quartiers de la ville avec ses interminables trottoirs que l’on refait chaque année. Ainsi, plusieurs artères sont fermées, entièrement ou partiellement, à la circulation piétonnière et automobile, alors que le parc automobile a pratiquement triplé en deux ans et que le plan de circulation actuellement adopté, ne répond plus aux besoins réels de la ville, en matière de régulation de la circulation. N’omettons pas ces particuliers qui, une fois leurs travaux achevés, ne se gênent point pour abandonner détritus et gravats au milieu des trottoirs. Il faut également ajouter à ce panorama désolant, l’état du vieux bâti délabré qui orne ce spectacle, soit par toutes ces maisons situées en plein centre ville de Béchar, datant d’avant l’époque coloniale et abandonnées pour différentes raisons tels des conflits entre des héritiers, soit en attendant que leurs nouveaux acquéreurs décident d’entamer des travaux de réfection. En attendant, celles-ci sont le plus souvent balisées par un simple grillage et deviennent, avec le temps, des dépotoirs publics, vu que certaines personnes ne se gênent point pour y déposer leurs sachets à ordures. Si l’on ne se tient qu’à ces faits, il est donc devenu très ardu de circuler, à pied ou en voiture, à travers les artères de la ville. Pour ne citer que cela…

Les trottoirs squattés par les étals des commerçants, les caissons pour indiquer des espaces de stationnement privé ou parfois de gigantesques tentes plantées au beau milieu de la chaussée, à l’occasion d’un mariage, voilà de quoi pigmenter cette situation, qui ne fait qu’aiguiser les nerfs des citoyens. Si l’on fait fi de cette circulation dense, au moment des heures dites de pointe, il est conseillé à tout un chacun et selon l’avis de tous, de maîtriser ses nerfs avant de sortir de chez soi, de choisir au préalable et si possible, l’itinéraire à emprunter, et surtout de bien prendre son mal en patience, en attendant des jours meilleurs.

R. Bezza