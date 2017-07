Développement économique : L’impératif de la diversification

Revisiter et passer au tamis les divers modes de gouvernance qu’a connue l’Algérie, la gestion des secteurs politique, économique, social, culturel, tout comme la diplomatie algérienne de 1962 à nos jours, n’est pas chose aisée. Ici, nous vous proposons de revenir sur les péripéties du mode de gouvernance économique, ses succès ou profondes mutations.

Dès sa naissance, l’État algérien a été confronté aux difficultés liées au sous-développement. Il a fallu, donc, attendre l’indépendance, pour que la fin de la domination coloniale apparaisse comme une condition indispensable au développement du pays. L’État s’est rapidement investi de la mission de surmonter les faiblesses qu’il héritait. Pour ce faire, il initie des politiques qui avaient toutes une finalité développementaliste. Toutefois, les dirigeants algériens disposaient d’une marge de manœuvre limitée, inhérente au contexte international, autant qu’aux contraintes locales. Le pays mit en place une politique planifiée. Des plans furent donc élaborés et prenaient en compte les domaines essentiels de la vie économique et sociale, avec des priorités différentes, selon les choix politiques. Après les nationalisations, la majeure partie du PIB était constituée par des hydrocarbures, comme secteur destiné à être le moteur du développement. Il faut souligner qu’à l’époque coloniale, les prospections n’avaient été menées qu’en fonction des besoins du pays colonisateur, et que le potentiel des richesses minérales du pays était largement inconnu. Au tournant des années soixante-dix, l’industrialisation apparaissait le plus souvent comme la seule voie possible, à l’instar du modèle occidental : c’est celle qu’appliquera l’Algérie selon la formule d’une «industrialisation industrialisante», en privilégiant l’industrie lourde, portant sur la production de biens d’équipement. L’intervention de I’État eut donc un rôle déterminant, en premier lieu par sa capacité à drainer les fonds. Or, le faible niveau de vie des populations ne lui permettait pas de dégager une épargne suffisante pour alimenter de façon substantielle les budgets d’équipement. Au lendemain de l’indépendance, l’agriculture employait la majorité de la population active. L’apport de l’agriculture, qui continuait pourtant à occuper une part importante de la population, sinon la majorité, restait minime, à cause de sa faible productivité. Largement dépendante de l’extérieur pour ses débouchés et pour ses investissements, l’économie se caractérise par un équilibre précaire dû à son extrême sensibilité aux fluctuations du marché mondial des matières premières. Avec l’accession à la souveraineté, on ne remit pas en cause la conception du rôle directif que l’État devait jouer dans le développement économique et social. Au cours des années 1970, l’État avait engagé une importante politique d’investissements publics. L’État, outre ses décisions en matière de politique douanière et monétaire, détenait, en effet, une position clé en tant qu’important employeur et dispensateur de crédits. Le ralentissement de la croissance des pays industriels, consécutif au deuxième choc pétrolier, a été fortement préjudiciable aux pays du tiers-monde dans leur ensemble, y compris ceux pétroliers, dont l’Algérie, en raison, notamment des hausses de taux d’intérêt et de la faiblesse de la demande des pays industrialisés. Par ailleurs, les erreurs de gestion ou rigidités multiples introduites dans les économies des pays sous- développés pendant les deux décennies 1960 et 1970 ont entraîné, à cette époque, l’accumulation des déficits publics, déficit d’exploitation des sociétés d’État, incapacité des budgets des États à s’équilibrer, impossibilité d’assurer le service de la dette externe. Le vent commence à tourner, et la Constitution de 1989 tourne la page en consacrant le multipartisme, l’opposition, à une époque où la démocratisation fait des progrès partout dans le monde. Force fut donc de recourir à des fonds extérieurs, l’État se chargeant de négocier des prêts et des subventions. Cette situation enclencha un processus d’endettement qui alla en s’accroissant. Les institutions dites de Bretton Woods, Banque mondiale (BM) et Fonds monétaire international (FMI), en échange de leur aide, imposeront la mise en œuvre de plans d’ajustements structurels destinés à diminuer l’interventionnisme de l’État. En 1991, pétrole et gaz ont représenté 98% des exportations de l’Algérie. Dès le début des années 1980, il est devenu patent que le pays, soumis à des chocs externes se cumulant avec les erreurs de gestion, devait mettre en œuvre des politiques très sévères d’ajustement, pour résorber les différents déficits. Ce fut l’origine de la politique d’ajustement structurel promue, notamment par le FMI et la BM. L’adoption de ces politiques d’ajustement, auxquelles sont soumis peu ou prou tous les pays du tiers-monde, a eu des répercussions fortes sur la politique commerciale des États. La doctrine des institutions internationales repose en effet sur le postulat que le principal obstacle à l’ajustement réside dans les multiples entraves aux échanges sécrétées par des politiques nationales protectionnistes. En contre-partie de leur appui financier, le FMI et la Banque mondiale, appuyés par les bailleurs de fonds bilatéraux, ont donc entrepris de libéraliser les économies en voie de développement, en démantelant les protections contingentaires, en réduisant fortement les droits d’entrée aux frontières, en poussant systématiquement les pays à ajuster leur taux de change, en d’autres termes à dévaluer. Ainsi, les mesures prévues par la planification se sont avérées insuffisantes au regard dos besoins, tant au point de vue économique que social, le pays n’a donc pu surmonter les handicaps du sous- développement auxquels il avait dû faire face, malgré une amélioration relative réalisée à la faveur de l’expansion économique des années 1960/70. En revanche, avec la crise mondiale qui s’ouvrit et se prolongea dans les décennies suivantes, les faiblesses structurelles allaient créer une situation critique. L’Algérie, qui compte un peu plus de 38 millions d’habitants, est progressivement sortie de l’économie planifiée naguère dominante, mais la diversification reste faible, la plupart des ressources étant toujours générées par le pétrole. L’augmentation souhaitée de l’investissement étranger n’est guère au rendez-vous, mais on a pu noter, ces dernières années, une sensible dynamisation des investissements, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des services. L’amélioration des finances publiques reste plus ou moins appréciable. Un des atouts du pays reste enfin son grand dynamisme.

Farid Bouyahia