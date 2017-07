Réforme financière : À la croisée des chemins I

Institué par le décret législatif n°93- 10 du 23 mai 1993, le marché financier algérien était initialement prédestiné à un rôle d’accompagnateur du développement du pays et soutenir sa croissance. Néanmoins, le modèle économique national et son mode de fonctionnement n’ont pas permis à ce secteur stratégique d’assumer les missions qui lui sont assignées, en dépit de la disponibilité d’une large manne d’épargne. De multiples contraintes entravent son essor, alors que la capitalisation boursière peine à atteindre des seuils adéquats. L’importance du marché financier en tant que mécanisme de financement de l’économie, et en tant qu’instrument d’optimisation de l’épargne, a fait l’objet d’actions soutenues visant à définir les actions et mesures susceptibles de concourir à la dynamisation de ce secteur. Deux grandes haltes de réformes ont marqué le processus de cheminement des réformes au niveau, bancaire et financier, dans notre pays, depuis 1990. Il était question d’amorcer la transition d’une économie dirigée et planifiée vers une économie de marché, avec retrait progressif de l’État de la sphère de la gestion et du financement direct des activités productives. Dans ce contexte, la loi bancaire de 1990 et les textes législatifs et réglementaires y afférents ont réhabilité la politique monétaire comme composante de la politique économique et instrument de régulation macro financière. La seconde étape, plus récente, devait constituer un approfondissement des réformes financières dans un souci d’adaptation du secteur aux nouvelles exigences économique, en matière de financement et de régulation de l’économie. Ces différentes actions devaient contribuer à renforcer la solidité du secteur financier et à améliorer le fonctionnement des banques publiques pour pus d’efficacité. Cependant, l’absence d’un marché financier dans les normes, malgré les réformes engagées, et les difficultés à bancariser les fonds informels, la sphère financière spéculative étant prédominante sur la sphère réelle, fait que les banques publiques supportent une charge conséquente induite par l’importante demande de financement exprimée par le secteur économique. Un constat compliqué par la situation financière du pays, et la faiblesse des instruments de financement alternatifs. Aussi, le Président de la République a maintes fois réitéré, le caractère prioritaire de cet axe dans le plan de la réforme du système économique dans sa globalité. Une exigence imposée comme incontournable dans cette phase de transition vers un nouveau modèle économique. Une nouvelle vision qui nécessite des mesures et cadre d’accompagnement adapté. Dans cette optique, il est souligné que la «réforme du système bancaire doit être reprise étant rendue nécessaire par le retour à une situation de manque structurel de liquidité au sein du secteur», et par cet impératif «d’absorber l’abondante épargne cantonnée dans les circuits informels» devant être déployée au service de l’investissement productif. Le document insiste, d’autre part, sur le renforcement de capacités de gouvernance et de gestion des risques des banques, à travers la mise en place par la Banque d’Algérie d’un système de rating des entreprises, la consolidation du système d’anticipation et de prévention des risques liés aux crédits. La réforme devra inclure, d’autre part, le développement des marchés de capitaux dans cette phase de raréfaction de la ressource à travers l’exploration d’autres formes alternatives de financements (obligations, capital investissement, introduction en bourse). Une démarche qui exige une célérité dans sa mise en œuvre dans un objectif d'adaptation du secteur «à la dynamique du marché et au rythme des investissements programmés dans le cadre du Plan d'action du gouvernement». Le Premier ministre a déclaré récemment que «le système financier, notamment les banques et les sociétés financières publiques, ont besoin, de façon indispensable et urgente, d'une réforme de leurs modes de gestion, afin qu'elles deviennent des instruments efficaces au service de l'économie nationale». M. Abdelmadjid Tebboune a avoué que «les banques publiques, à l'état actuel, fonctionnent comme des guichets de gestion des comptes», et que l’action du gouvernement «vise à les faire sortir de ce mode classique, pour qu'elles deviennent une vraie locomotive pour la relance de la croissance et l'accompagnement du climat général des affaires et de l'investissement». Dans le même ordre d’idées, il a réitéré la détermination de l’Exécutif à «attirer la masse monétaire colossale circulant dans le marché parallèle vers le circuit formel», précisant que, le gouvernement explorera plusieurs options avec le concours des experts et spécialistes en finances, pour établir des mécanismes pratiques nécessaire à cette opération censée concourir au maintien des équilibres budgétaires du pays pour une période de plus de 3 années.

D. Akila