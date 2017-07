M. Zemali Mourad : « Consolider les synergies pour un développement inclusif »

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, a écarté un éventuel effacement de dettes des bénéficiaires de crédit de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej), tout en soulignant l’engagement de son secteur à l’insertion prochaine de plus de 500.000 jeunes dans le marché du travail.

Lors d’une rencontre avec les directeurs du secteur des 48 wilayas, qui s’est déroulée à l’école supérieure de la sécurité sociale de Ben Aknoun, M. Zemali a affirmé qu’il n’y aura aucun effacement de dette des crédits Ansej, et que l’accompagnement dont ils ont bénéficié concerne le rééchelonnement de leur dette, et la suppression des pénalités de retard, avant de préciser qu’une grande partie des dettes a été remboursée. M. Zemali a réitéré son engagement à réaliser l’objectif tracé par l’ANEM qui prévoit pour l’exercice 2017, le placement de 400.000 demandeurs d’emploi, l’insertion de 44.200 jeunes primo-demandeurs dans le cadre du DAIP, et le recrutement de 30.000 jeunes primo-demandeurs en Contrats de Travail Aidé (CTA). Il a également souligné son engagement avec la Caisse nationale d’assurance chômage, afin d’améliorer le rendement du secteur. Le ministre a fait savoir par ailleurs, que les micro-entreprises souffrent de l’absence d’un accompagnement nécessaire à leur relance et au rééchelonnement de leurs dettes, dans le sillage de la recherche de sources de financement et la signature de contrats avec des entreprises économiques leaders dans leur domaine. M. Zemali a indiqué que le plan d’action du gouvernement a également mis l’accent sur la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage qui demeurent des objectifs stratégiques de la politique nationale de développement. « Dans ce sens, les différentes institutions s’attelleront à renforcer l’investissement dans les secteurs créateurs d’emploi tels que l’agriculture, l’industrie, le tourisme et l’artisanat et à favoriser le développement de la micro, petite et moyenne entreprise », a-t-il précisé. Concernant la contribution des dispositifs publics de promotion de l’emploi, qu’il s’agisse d’emploi salarié ou de la création d’activités par les jeunes promoteurs et les chômeurs promoteurs, la ministre a fait savoir que le gouvernement orientera ses efforts notamment, vers la poursuite de la modernisation et du renforcement du Service Public d’Emploi et l’amélioration des synergies entre les différents intervenants dans la gestion du marché de l’emploi en favorisant le rapprochement entre l’offre et la demande de travail.

Pour ce qui est des dispositifs publics d’appui à la création d’activité, le plan d’action prévoit leur « renforcement et leur consolidation à l’effet d’accroître leur contribution à la croissance et au développement économique notamment local ainsi qu’à la création de richesses et d’emplois », a encore rappelé le ministre.

Par ailleurs le ministre a insisté sur la nécessité et l’importance de la consolidation des synergies dans l’action des différents organismes sous tutelle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, qui se doivent de conjuguer leurs efforts en vue de l’atteinte des objectifs assignés au secteur et d’une contribution efficace au développement économique et social du pays. « Notre mission est très délicate et commande la contribution de tous, notamment en matière de promotion et de développement de la micro-entreprise, par la poursuite des actions déjà entamées telles que l’orientation du dispositif vers les secteurs créateurs de richesse et d’emploi, ainsi que vers des jeunes formés et possédant des qualifications », a-t-il dit, tout en se félicitant du fait que son agence soit arriver à pourvoir au financement de 60% des projets enregistrés en 2016.



Les pharmaciens rassurés sur le fait qu’aucune décision n’a été prise en leur défaveur



A une question relative à la décision prises par les pharmaciens d’officines, d’observer un mouvement de grève pour protester contre une série de récentes mesures prises par leur tutelle, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé qu'«aucune décision de suppression de la majoration de la marge bénéficiaire des officines sur la vente des médicaments génériques n'a été prise», ajoutant que toute décision sera prise d'«un commun accord entre toutes les parties concernées».

Le ministre a indiqué à la même occasion que « des négociations sont en cours entre la Caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés (Casnos), la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et les représentants des pharmaciens « ajoutant qu’une « réunion sera tenue lundi prochain » pour discuter autour de cette question. Il a exhorté les pharmaciens à aider le secteur de l'Emploi afin de parvenir à « une solution qui tienne compte des intérêts de toutes les parties concernées.»

M. Zemali a salué les efforts consentis par les pharmaciens et leur coopération pour assurer le succès du système du tiers payant, soulignant l'importance «de préserver les équilibres financiers de la Sécurité sociale». Il a souligné à ce propos qu'«en cas de dysfonctionnement affectant ces équilibres financiers, les répercussions seront ressenties non seulement par les assurés sociaux et les retraités mais aussi par les pharmaciens qui bénéficient également de ce système». Il est à noter que le Syndicat national des pharmaciens d'officine (SNAPO) a protesté récemment contre la suppression de la majoration de la marge bénéficiaire des officines sur la vente des médicaments.

Salima Ettouahria