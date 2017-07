Grâce à l’ANEM : Insertion professionnelle de 60 non-voyants à Oran

Quelque 60 personnes non voyantes ont été insérées professionnellement ces quatre dernières années par le biais de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), a-t-on appris du président de l’Organisation nationale des aveugles algériens.

Parmi ces personnes, 11 ont été stabilisées dans différents postes de travail fixes, a-t-on indiqué en marge des travaux du colloque sur « L’ANEM comme mécanisme de résorption du chômage pour les handicapés : perspectives et défis ». Le président de l’Organisation nationale des aveugles algériens a estimé que cette rencontre est une opportunité pour sensibiliser les handicapés en général et aveugles en particulier sur les opportunités offertes par l’Anem en matière d’insertion de cette catégorie de citoyens. Les participants à la rencontre ont soulevé les difficultés rencontrées pour bénéficier du dispositif. Il s’agit notamment de la condition d’âge pour bénéficier du dispositif d’insertion et d’assistance professionnelle (DIAP) ciblant les jeunes âgés entre 18 et 35 ans alors qu’un grand nombre d’aveugles sont âgés de 35 ans et plus. Quelque 6.490 aveugles de différentes couches sociales de la wilaya d’Oran ont été enregistrés au niveau de l’ANEM.

Cette rencontre, organisée par l’organisation nationale des aveugles algériens sous l’égide de la direction régionale de l’ANEM à l’occasion de la célébration du 55e anniversaire de la fête de l’indépendance et la jeunesse, est une opportunité pour des aveugles présents de s’enquérir des procédures du DIAP, exposer leurs préoccupations et donner des propositions en matière de prise en charge professionnelle. (APS)