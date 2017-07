M. Hocine Necib : Améliorer la qualité du service public de l’eau

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib a exhorté, hier, les responsables de son secteur, à respecter les délais de réalisation des différents projets du secteur, tout en veillant à rattraper les retards enregistrés jusqu’ici à même d’améliorer la qualité du service public de l’eau, offert aux citoyens.

«Les responsables locaux des ressources en eau, directeurs, subdivisionnaire gestionnaire des organismes doivent travailler, chacun à son niveau et ensemble avec les services locaux en vue de mettre en synergie les efforts pour mieux réaliser, respecter les délais contractuels des projets et rattraper les retards enregistrés», a précisé le ministre qui intervenait lors d’une rencontre avec les responsables du secteur des ressources en eau.

Cette rencontre qui intervient, au lendemain de l'adoption par le Parlement du plan d'action du gouvernement d'une part et au début du déroulement de la session estivale d’autre part, a regroupé tous des cadres du secteur venus des 48 wilayas. S’adressant à ces derniers, le ministre a fait savoir que les infrastructures réalisées ont nécessité des investissements colossaux de l'Etat et constituent un patrimoine qu'il leur incombe de gérer convenablement, d'entretenir et de surtout de rentabiliser. Il a indiqué que le secteur devra fournir plus d'effort pour parachever les projets en cours, notamment les grands transferts pour la prise en charge des villes et localités déficitaires et particulièrement celles dont les ressources hydriques sont insuffisante. Le ministre a rappelé, dans ce sens, que le programme d'action du gouvernement a privilégié le secteur des Ressources en eau pour assurer la sécurisation de la disponibilité de la ressource à travers toutes les régions du pays basée sur une approche de rationalisation et de préservation et une approche de diversification des ressources. A ce titre, M. Necib à fait savoir qu'il est attendu du secteur des Ressources en eau : l'augmentation des capacités de mobilisation, sous toute ses formes qui doivent être renforcées par l'achèvement de plusieurs grands transferts et adductions et connexion entres les barrages. Aussi, la réhabilitation et l'extension des réseaux d'alimentation en eau potable afin d assurer une couverture optimale et large des besoins des citoyens ,ainsi, que la poursuite de la mise en œuvre de la politique de rationalisation, d’économie et de lutte contre le gaspillage tout en développant les programme d'hydraulique agricole pour le soutien de la politique de sécurité alimentaire .



9 nouveaux barrages, fin 2018



En cette occasion Le premier responsable du secteur a annoncé que «neuf nouveaux barrages entreront en service à la fin 2018.» Ces infrastructures viennent ainsi s’ajouter au parc national des barrages qui compte actuellement 75 barrages d'une capacité globale de 8 milliards de mètres cubes qui vont augmenter la capacité de mobilisation de 500 millions m3», a-t-il affirmé .

Il a, également, fait état de 11 stations de dessalement et 177 stations d'épuration et de traitement en exploitation épurant 400 millions de mètres cubes susceptibles d'être réutilisées a des fins économiques, agricoles ou industrielles. D'ailleurs, grâce à ces investissements consentis par l’Etat, ces infrastructures ont eu des impacts positifs sur les conditions de vie de la population.

Par ailleurs, dans un exposé sur la situation du service public présenté par M. Amirouche Smaïn qui a fait savoir que le taux de raccordement des ménages aux réseaux d'alimentation en eau potable à atteint 98%, quant à la réhabilitation et l'extension des réseaux d'assainissement elle a permis d'augmenter le taux de raccordement à 94%. Évoquant la dotation moyenne en eau potable, le DAEP a révélé qu'elle est passée 123 litres par habitant en 1999 à 180 litres.Pour la distribution au quotidien il affirme que 73%de la population bénéficie en bénéficient dont 38%en H/24 et 27/% d'une distribution de un sur deux jours.

Sara Ben Ali Cherif

Gestion des réseaux d’eau potable

L'ADE remplacera les communes



M. Hocine Necib, a annoncé que tous les réseaux d'eau potable gérés par les services communaux à travers 567 communes seront pris en charge par l'Algérienne des eaux (ADE) d'ici à deux ans. «Il a été convenu, en coordination avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, d'intégrer le service public de l'eau potable, assuré par les services communaux, dans l'Algérienne des eaux d'ici à deux ans», a précisé M. Necib .Pour ce faire, la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales et les plans de développement des communes seront mis à contribution, a-t-il ajouté. La décision d'élargissement du champ d'exploitation de l'ADE vise à unifier les systèmes de gestion du réseau au niveau national, à améliorer les prestations, à assurer un service professionnel et à réduire les charges qui pèsent sur les communes. Actuellement, les réseaux d'eau potable sont gérés par l'ADE dans 851 communes (26 millions de citoyens), par des sociétés par action (plus de 7 millions de citoyens) dans 123 communes et par les services communaux dans 567 communes (près de 7 millions de citoyens).