Sahli : « la feuille de route de l’Exécutif est la mieux adaptée à même d’assurer une application idoine du programme du Président de la République

Le soutien de l’Alliance nationale républicaine (ANR) au plan d’action du gouvernement est total. Le secrétaire général de cette formation politique M. Belkacem Sahli l’a affirmé hier à Alger lors d’un point de presse qu’il a animé à l’issue des travaux du bureau national du parti. «Nous exprimons notre satisfaction et notre soutien au plan d’action du gouvernement» fera savoir d’entrée M. Salhi. Il se dit ainsi convaincu que le contenu de la feuille de route de l’Exécutif est la mieux adaptée à même d’assurer une application idoine du programme du président de la République. A travers ses principales orientations mais aussi ses objectifs gagés dans divers secteurs d’activité, le plan d’action du gouvernement est parfaitement «adapté à la conjoncture économique que vit le pays», assure également M. Sahli.

Des engagements contenus dans la «feuille de route» de l’Exécutif et qui ont été salués hier par le SG de l’ANR, il est question du règlement du problème de la bureaucratie et de l’amélioration du climat des affaires. S’agissant de la résolution de la problématique de la bureaucratie, le plan d’action du gouvernement préconise, en effet, une nouvelle méthode axée des «règles simples et acceptées par tous» comme l’a déjà signifié le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune.

Dans son chapitre lié à la bonne gouvernance, le plan d’action de l’Exécutif prévoit en effet la mise en place d’une série de mécanismes à même de faire dissiper la pratique de la bureaucratie devant céder la place à l’émergence de nouvelles méthodes autrement plus transparentes et plus efficiente en termes de gestion des affaires publiques. L’amélioration du climat des affaires, cet engagement de l’Exécutif également salué par le SG de l’ANR suscite une importance particulière dans l’exécution du nouveau plan d’action où est gagé de dynamiser les investissements en faveur de l’élargissement du tissu PME-PMI créateur de richesse et de valeur ajoutée. La concertation que lancera prochainement le gouvernement avec les partenaires socio-économiques a été, en outre, favorablement accueillie par le SG de l’ANR.

M. Belkacem Sahli évoquera également d'autres points dont la révision de la politique des subventions et l'approfondissement de la réforme politique, notamment après la révision de la Constitution, la rationalisation des dépenses publiques et l'encouragement des investissements publics et privés. Abordant, dans le même cadre, le volet de politique étrangère, M. Sahli a indiqué que son parti soutien les positions «constantes» de l'Algérie dont la non ingérence dans les affaires internes des pays, exprimant à l'occasion son soutien aux efforts consentis par les services de sécurité, à leur tête, a-t-il dit, l'Armée nationale populaire (ANP) dans la lutte antiterroriste et le crime organisé. Le même responsable a fait savoir, en outre, que le bureau national a arrêté la date de fin août pour la tenue du Conseil national afin de se lancer, entre autres aux préparatifs des élections locales. «Nous serons présents dans la majorité des wilayas et des communes», a-t-il précisé

Karim Aoudia