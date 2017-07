Le Coin du copiste : Symbole de la diversité

Morte à la fleur de l’âge à la fin du mois de juin, la triste nouvelle du décès de Dihia Louiz, nom de plume de la jeune Louiza Aouzellague, a fait le tour de son village natal aux alentours de Bejaia. Ses proches et amis qui la savaient gravement malade n’ignoraient pas la valeur, tant symbolique que littéraire, de la disparue qui écrivait dans plusieurs langues. La perte cruelle d’une femme qui avaient beaucoup d’idées à transmettre à sa société en produisant des livres, a mis sa communauté en émoi au point où tous ceux qui l’ont connue et même ceux qui ne l’avait jamais approché ont organisé un rassemblement à sa mémoire, tout simplement pour lui souhaiter un dernier au revoir et témoigner de sa générosité d’âme. Elle qui n’hésitait à se déplacer depuis Ighzer Amokrane pour assister au Salon International du Livre d’Alger, était une lectrice assidue, comme a tenu à le rappeler son éditeur Bachir Mefti. Poétesse et écrivaine en langue berbère, arabe, français, elle désirait ardemment connaître la scène littéraire et écrire des histoires sans vraiment chercher à connaître la gloire. Elle restait modestement une militante de la cause amazighe tout en prônant un nécessaire multilinguisme afin que les auteurs de tous bords puissent atteindre dans n’importe quelle langue un lectorat sensible à la teneur esthétique et sociale de son message idéologique. « Et enfin, une de ses principales qualités était le fait que malgré le fait qu’elle croyait corps et âme en la cause amazighe, elle incarnait le multilinguisme en Algérie, car elle aimait aussi la langue arabe et écrivait superbement bien dans cette langue. Elle était un véritable symbole de la diversité culturelle. Sa mort est une réelle perte pour nous ses amis, mais encore plus pour l’Algérie qui a besoin de jeunes écrivains et talentueux comme elle. Des intellectuels qui ne prétendent pas aimer l’Algérie juste pour réaliser leurs intérêts mais plutôt, car ils espèrent apporter un changement bénéfique pour le pays afin qu’il aille de l’avant », témoigne un ami. Elle qui voulait allumer les esprits pour les réveiller contre cette atmosphère d’indolence était douée et passionnée par l’écriture parce que tout simplement elle aimait les langues qui sont l’expression même de la vie. Elle avait milité pour toutes les causes qu’elle pensait justes tout en poursuivant sa carrière dans l’enseignement et malgré son état de santé, elle faisait des recherches pour préparer son doctorat en sciences économiques. Elle, qui avait en projet d’écrire sur le défunt Hocine Ait Ahmed, est partie avec un dernier roman en chantier : « Très jeune, elle se baladait dans un champ linguistique et de profondes idées… sans aucun complexe et surtout avec une facilité rare. Dihia, la souriante, frappe à toutes les portes de la culture, celles ayant une connaissance culturelle. Elle voulait une lutte universitaire à travers l’écriture. Elle donne espoir aux nations qui vivent en difficulté », raconte une autre personne.

L. Graba