Ouverture du festival international de Timgad : Le King Khaled enchante la soirée

Le King Khaled a enchanté, le public venu assister à la soirée d’ouverture de la 39e édition du festival international de Timgad, en présence du ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, du commissaire du festival, M. Lakhdar Bentorki, et des autorités de la wilaya de Batna. Le King a gratifié jeudi soir le public du théâtre de plein air de l’antique Thamugadi de ses tubes, anciens et nouveaux, à l’instar de Didi, Bakhta, Aïcha, C’est la vie, Win el harba win et bien d’autres chansons de son riche répertoire qu’une assistance vraisemblablement conquise n’a pas manqué de reprendre en chœur. Coïncidant avec la célébration de la fête de l’Indépendance et de la jeunesse, la première soirée de cette 39e édition aura été 100% algérienne voyant les sonorités raï et la voix légendaire de Khaled partager l’affiche de la nuit de jeudi avec les chants folkloriques de la troupe Refaa de N’gaous (Batna) pour offrir au public une ouverture des plus mémorables. « Je suis heureux de revenir chanter à Timgad d’autant plus que cela coïncide avec la célébration de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse », a lancé Khaled à ses fans, annonçant à cette occasion qu’après s’être produit à Tindouf et Tamanrasset, il allait réitérer l’expérience de chanter en dehors des grandes villes algériennes. Il a, par ailleurs, révélé qu’il était en pleine préparation d’un nouvel opus qui sortira au plus tard début 2018. Le ministre de la Culture avait précédemment affirmé lors de son allocution d’ouverture que cette 39e édition, qui doit se poursuivre jusqu’au 13 juillet, est la confirmation que ce festival est la plus prestigieuse manifestation culturelle en Algérie, saluant à cet égard les efforts du commissariat de cet évènement en coordination avec l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) afin que ce festival se renouvelle à chaque édition.

Un riche plateau sera proposé pour ce millésime 2017 du festival international de Timgad, comprenant notamment Assi El Hillani, Rohff, Willy William, L’Algérino, El Zahouania, Nasreddine Hora, Kader El Japoni et Mami. (APS)