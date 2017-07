Spectacle Des bulles sous l’eau à l’Opéra : Un pôle de transit culturel

Des nulles sous l’eau, un spectacle magique, qui enchantera petits et grands, sera à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaieh à Ouled Fayet et ce, du 10 au 16 juillet 2017.

Ce spectacle est parti d’une idée simple qui est d’utiliser l’eau et le savon comme ressources dans un hublot en plus d’une touche de créativité, un spectacle est né, avec des sirènes, des acrobates et beaucoup d’émerveillement. Dans cette optique et afin de donner plus de détails sur ce spectacle magique, une conférence de presse a été tenue, hier, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, axée sur ce grand spectacle «Underwater Bubbles Show».

Cette conférence animée par Karim Sekkar, producteur exécutif d’Organique Music en présence de Noreddine Saoudi, directeur général de l’Opéra d’Alger en compagnie des artistes du show. Dans son intervention, le producteur exécutif d’Organique Music a affirmé que « cet évènement passera pour la première fois en Algérie », « notre objectif est de faire de l’Algérie un pôle de transit culturel à l’image des villes développées », a-t-il souligné. En ce qui concert l’organisation de ce show, M. Sekkar a indiqué « que ce projet est un rêve qui dure depuis deux ans ». Précisant que « les bulles, un matériel qui pèsent plus de 9 tonnes, sont venues dans un conteneur, ont parcouru sept mille kilomètres, ont traversé la mer Baltique et la mer Méditerranéenne pour arriver en Algérie ».

M. Sekkar a soutenu : « C’est le conteneur de rêve, un conteneur de culture qui sera produit sur la scène de l’Opéra ». M. Sekkar a, en outre, souhaité que ce spectacle soit produit dans différentes villes d’Algérie afin qu’adultes et enfants puissent le découvrir ». Cette troupe, venue de Lituanie est passée par les États-Unis, le Canada, la Chine et le Japon. Elle débarque en Algérie dès le mois de juillet. De son côté, Enrico Pizzoli, réalisateur et acteur italien a déclaré : « Dans notre spectacle nous allons voyager vers l’autre espace, celui des bulles de l’arc-en-ciel ». Dans une déclaration à El Moudjahid en marge de la conférence, Enrico Pizzoli, qui a exprimé sa satisfaction quand à sa présence en Algérie, a précisé : « Nous avons travaillé deux années pour nous produire en Algérie ». Ce spectacle d’une heure et demie promet d’être magique et inouïe… ne ratez pas ce show de six jours et soyez au rendez-vous !

Sihem Oubraham