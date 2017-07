Nouvelles colonies à El-Qods-Est : Londres condamne

Le Royaume-Uni a condamné vendredi l’annonce israélienne de bâtir 1.600 nouvelles unités d’habitation pour les Juifs sur le territoire palestinien, à El Qods-Est occupée, affirmant que la décision constituait un obstacle pour la paix dans la région. Le ministre britannique chargé du Moyen-Orient, Alistair Burt, condamne «fermement» l’annonce faite le 4 et 6 juillet par l’occupant israélien de construire des unités illégales sur les territoires palestiniens occupés, a souligné un communiqué du Foreign Office. M. Burt a «demande aux autorités israéliennes de reconsidérer leurs plans visant à construire, dans les prochains jours, d’autres unités d’habitation au détriment de maisons palestiniennes qui vont être démolies, et des Palestiniens qui vont être déplacés», ajoute le communiqué. «Bien que les colonies ne soient pas le seul obstacle à la paix, ces actions nous éloignent davantage d’une solution à deux Etats», réitère le Foreign Office. Le ministre a exhorté les autorités israéliennes à «éviter les mesures qui réduisent les perspectives de paix et de sécurité». Pour rappel, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté le 23 décembre 2016 la résolution 2334 qui dénonce la colonisation israélienne dans les territoires occupés et «exige de nouveau d’Israël qu’il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé», y compris el Qods-Est. Aucune mesure ni sanction n’a été prise pour obliger l’occupant israélien à se conformer à la résolution onusienne. Beaucoup de gouvernements et d’ONG condamnent régulièrement et s’opposent au vol des terres palestiniennes, mais le nombre de colonies dans les Territoires palestiniens a fortement augmenté les derniers mois, selon les chiffres de l’ONU.

L’émissaire des Nations Unies chargé du Proche-Orient, Nickolay Mladenov, avance le chiffre de 4000 logements et 2000 offres de constructions, lancées par Israël au cours des trois derniers mois. En février dernier, le parlement israélien a adopté une loi pour permettre la légalisation de 53 colonies illégales construites sur des terres palestiniennes en Cisjordanie occupée.