Grand angle : Chantage

La vieille ville d’El Khalil et El Haram el Ibrahimi, en Cisjordanie occupée, ont été inscrits vendredi dernier, sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco en tant que site «d’une valeur universelle exceptionnelle en danger». Douze membres du Comité du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture réunis à Cracovie, en Pologne, ont voté pour l’inscription, six se sont abstenus et trois ont voté contre. Il n’en fallait pas plus pour provoquer l’ire d’Israël et des USA qui pour marquer leur «désapprobation» ont annoncé qu’ils allaient revoir, pour le premier sa «contribution à l’ONU» et pour les seconds «leurs liens avec l’UNESCO». Deux réactions qui ne sont aussi qu’un odieux chantage qu’Israéliens et Américains tentent d’exercer sur une organisation dont la majorité des membres, n’a pas tenu compte de leurs «desideratas». Un «affront» qu’ils ont décidé de faire payer à l’UNESCO. Et pour ce faire, ils recourent au seul moyen dont ils disposent, celui d’arrêter de verser, au même titre que tous les Etats membres, leurs contributions financières qui permettent à l’organisation qui relève de l’ONU de fonctionner et de budgétiser ses actions. Des «représailles» qui ne sont pas pour surprendre. Et pour cause, s’agissant du gouvernement israélien, il n’en est pas à sa première. C’est en fait la quatrième réduction ordonnée en un an. Israël a fait baisser sa contribution auprès des Nations unies de 11 millions de dollars annuels à 2,7 millions. Pour ce qui est des Etats-Unis, cette puissance a arrêté de participer au financement de l’Unesco en 2011, après que l’agence a admis les Palestiniens parmi ses Etats membres, se contentant de siéger au Conseil exécutif de l’Unesco, composé de 58 membres. Une participation qui, menace Washington, sera peut être suspendue à l’avenir après cette nouvelle décision de l’Unesco. La représentante américaine à l’ONU, Nikki Haley, a averti que «les Etats-Unis évaluent actuellement le niveau approprié de leur engagement continu au sein de l’Unesco». Ces réactions sont toutefois révélatrices d’un état d’esprit qui a toujours prévalu. Mais elles donnent aussi la pleine mesure du camouflet diplomatique qui leur a été infligé par l’Unesco. Et c’est à juste raison que les Palestiniens ont qualifié de «succès» ce nouvel acquis qui vient confirmer l’identité palestinienne de la ville sainte et historique d’Al Khalil occupée par l’occupant israélien comme toute la Cisjordanie en 1967. Pour l’Autorité palestinienne c’est un «succès dans la bataille diplomatique menée par les Palestiniens sur tous les fronts face aux pressions israéliennes et américaines». Reste aussi qu’Israël et les Etats-Unis doivent prendre conscience que quelles que soient les formes de chantage auxquelles ils recourront, ils ne pourront pas éternellement s’opposer aux droits légitimes du peuple palestinien que l’Histoire tôt ou tard finira par leur restituer.

Nadia K.