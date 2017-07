Rencontre Trump-Poutine : « Une alchimie positive »

Le Président américain Donald Trump a qualifié hier de «formidable» sa première rencontre la veille avec son homologue russe Vladimir Poutine en marge du G20. «La rencontre a été formidable», a-t-il déclaré au début d’un entretien avec la Première ministre britannique, Theresa May, au deuxième jour du sommet à Hambourg en Allemagne. Selon Washington, Donald Trump s’est montré à l’offensive face à Vladimir Poutine sur la question très sensible des ingérences russes présumées dans l’élection présidentielle américaine, qui empoisonne son début de mandat. Moscou a livré une autre version, affirmant que le nouveau président américain avait «accepté» les dénégations de Vladimir Poutine. Pour le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson il y eu une «clairement une alchimie positive» entre les deux hommes. «La rencontre a été très constructive, la connexion entre les deux dirigeants s’est faite très rapidement», a-t-il déclaré à la presse. L’entretien a duré environ 2 heures et 15 minutes, a-t-il précisé. «Il y a tellement de sujets sur la table (...) tous ont été à peu près abordés (...) Ni l’un ni l’autre ne voulait mettre un terme» à la réunion, a-t-il dit. Cette première rencontre entre les deux dirigeants était très attendue lors du sommet du G20 en raison des relations tendues entre les deux pays sur de nombreux sujets : outre les ingérences russes, la guerre en Syrie et l’Ukraine.