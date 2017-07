Péninsule coréenne : La tension monte

Des bombardiers américains ont effectué, hier en Corée du Sud, un exercice de tir en forme de démonstration de force, en volant près de la ligne de démarcation intercoréenne, après le test de missile de Pyongyang, a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense. Lors de ce rare exercice, deux lanceurs B-1B déployés depuis la base aérienne Andersen à Guam se sont rapprochés de la frontière terrestre et militarisée avec le Nord, avant de rebrousser chemin, a rapporté l’agence de presse Yonhap.

L’exercice visait à «réagir sévèrement à la série de lancements de missiles balistiques de la Corée du Nord», a déclaré le ministère sud-coréen dans un communiqué. Quatre chasseurs-bombardiers américains et sud-coréens ont participé à cet exercice, mené dans le comté de Yeongwol à quelque 80 km au sud de la frontière inter- coréenne, a déclaré l’armée sud-coréenne.

Les bombardiers lourds à longue portée ont lâché des munitions hautement perforantes guidées par laser, de 2000 livres (907,1 kilos) chacune. Des munitions inertes de la gamme Pilsung, précise un communiqué américain. L’exercice simulait deux bombardiers américains détruisant des batteries de missiles balistiques ennemies et des chasseurs-bombardiers sud-coréens effectuant une série de frappes d’une précision croissante contre des postes de commandement souterrains ennemis. «Grâce à cet exercice, les forces aériennes sud-coréennes et américaines ont démontré leur détermination à sévèrement sanctionner l’ennemi pour ses actes provocateurs et leur capacité à pulvériser les postes de commandement de l’ennemi», indique le communiqué. La Corée du Nord a procédé mardi à son premier lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM), le jour de la fête nationale américaine, un succès pour le régime de Pyongyang qui veut être en mesure de menacer le sol continental américain du feu nucléaire. Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont répliqué, mercredi dernier, à cet essai largement condamné par la communauté internationale en tirant simultanément des missiles balistiques lors d’un exercice qui simulait une attaque contre le régime communiste. Sur fond de tension, le ministère américain de la Défense a annoncé vendredi qu’il comptait tester bientôt son bouclier antimissile (Thaad) en Alaska. Le bouclier Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) est conçu pour intercepter et détruire des missiles balistiques de portées courte, moyenne et intermédiaire. L’agence de défense anti-missile américaine (MDA) a précisé que cet essai serait conduit sur la base de Kodiak, en Alaska, «début juillet» sans donner davantage de précision. Le bouclier «détectera, traquera, et visera une cible avec un (missile) Thaad intercepteur», explique la MDA dans un communiqué.

M. T. et Agences