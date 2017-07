Mme Fatma-Zohra Zerouati : Du nouveau dans la lutte contre la pollution

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a indiqué que le prochain avant-projet de loi de finances pour 2018 prévoit de nouvelles mesures fiscales, pour renforcer la lutte contre la pollution provenant des déchets ménagers et industriels.

Intervenant, hier, à l’occasion de la rencontre de concertation avec les cadres du secteur, qui s’est déroulée au Cercle militaire de Béni Messous (Alger), la ministre a relevé que le maillon faible réside, entre autres, dans la non-collecte par les communes de la totalité de la fiscalité liée à la gestion des déchets, précisant que ce dysfonctionnement de recouvrement fiscal par les collectivités locales affecte la qualité de la gestion des déchets. Dans ce cadre, elle a avancé qu'il y aurait «du nouveau» dans l'avant-projet de loi de finances pour 2018, à travers des dispositions élaborées en consultation avec tous les secteurs concernés, soulignant que le principe du «pollueur-payeur» sera consacré à travers ce texte.

Elle a déclaré qu’une réflexion sera projetée sur l’instauration de la fiscalité sur les véhicules, telle la fiscalité gasoil qui s’ajoute à celle existante (fiscalité chevaux), à titre d’exemple.



« Impliquer le citoyen dans la préservation de l’environnement »



La ministre semble bien déterminée à mener une «vrai bataille» contre les déchets en tout lieu, en donnant une importance capitale à l’implication du citoyen, sans toutefois négliger la coordination et la contribution de tous les secteurs, le mouvement associatif et même le cadre éducatif, en inculquant cette culture chez l’enfant. Elle a mis en avant le rôle de la société civile dans la préservation de l'environnement, estimant que la réalisation des objectifs de la stratégie nationale pour la préservation de l'environnement doit s'articuler autour du citoyen. «La société civile a un rôle important à jouer dans la préservation de l'environnement», a-t-elle indiqué. Mettant en évidence la volonté des autorités publiques à parvenir à cet objectif, la ministre a indiqué que l’Algérie a accompli de «grands pas» sur ce terrain, «une avancée qui s'est traduite par la constitutionnalisation du droit à l'environnement». «Si notre pays a engagé, depuis plus de trois décennies, une politique environnementale volontaire qui a impliqué l’élaboration de politiques publiques dédiées au renforcement législatif, réglementaire et institutionnel, l’adoption de technologies de production plus propre a mis le cap sur la gestion durable des ressources naturelles et patrimoniales, l’amélioration du cadre de vie des citoyens et leur implication systématique dans la prise en charge de l’environnement, il n’en demeure pas moins qu’une mobilisation soutenue s’impose à nous pour la mise en œuvre future de stratégie et programme nouveaux autour des questions environnementale», dit-elle.

Par ailleurs, la ministre a profité de l’occasion pour revenir sur les «insuffisances regrettables» concernant la prise en charge de certaines thématiques environnementales étroitement liées au cadre de vie du citoyen par rapport à la gestion des déchets ménagers et assimilés, et même la protection de certains milieux récepteurs, relevés à travers les constats de lieu effectués au quotidien par la société civile et le collectif des pouvoirs publics locaux. «Ces préoccupations doivent constituer un impératif pour les missions qui vous sont assignées à même de les prendre en charge au quotidien, à travers une approche collégiale et consultative où l’intersectorialité doit être consacrée avec toute sa dimension locale», a-t-elle exhorté les cadres de son secteur, tout en les appelant à faire usage de la numérisation afin de cibler les objectifs liés à la gestion des déchets. Pour rappel, l'Algérie a enregistré, en 2016, près de 23 millions de tonnes de déchets tous types confondus au niveau national, dont 11,5 millions de tonnes de déchets ménagers, 11 millions de tonnes de déchets inertes, 0,4 million de tonnes de déchets spéciaux et 2% de produits dangereux.



« Nouvelle stratégie en matière d’énergies renouvelables »



La ministre a annoncé, par la même occasion, une nouvelle stratégie en matière d'énergies renouvelables, tenant compte des défis climatiques et économiques qui se posent aujourd'hui à l'Algérie.

«Une nouvelle stratégie en matière d'énergies renouvelables sera élaborée, en tenant compte des orientations du Premier ministre, des défis qui se posent à l'Algérie, d'une part, et de la conjoncture économique qui impose ce type d'énergies pour le développement d'une économie alternative, d'autre part», a indiqué la ministre, lors d’un point de presse tenu en marge de cette rencontre.

Précisant que la priorité sera accordée au Sud, au vu du potentiel énorme qu'il offre dans ce domaine, la ministre a fait état de consultations en cours entre son département et des experts pour l'étude de cette stratégie qui englobe tous les secteurs. «Nous devons faire en sorte que toute étape franchie soit une réussite», a-t-elle ajouté.

Elle a affirmé qu'il s'agissait d'un «défi majeur» pour le pays, ouvrant de nouveaux champs d'intervention et de mise en œuvre, et porteurs de dynamiques prometteuses que son département ministériel va conduire. Dans ce sens, elle a rappelé que le nouveau modèle de relance économique faisait référence à des approches nouvelles dans ce domaine, à savoir la gestion des grands écosystèmes, le développement de l'économie verte intégrant l'économie circulaire et constituant un levier de relance économique, grâce au gisement des filières économiques de valorisation et de recyclage, et constituant un «terreau fertile» pour les partenariats publics-privés.

Kafia Ait Allouache

Un numéro Vert pour signaler les jets anarchiques d’ordures ménagères

Afin d’instaurer la culture du signalement ou la dénonciation de l’incivisme des uns, le manque d'hygiène des autres en matière d’amoncellement des déchets, et en attendant les taxes de préservation de l’environnement urbain et suburbain, un numéro vert a été mis en service afin de signaler toute atteinte au milieu naturel, selon les déclaration de la ministre. Le «30-07», une ligne directe qui sera assurée 24/24 et 7/7, vers l’Agence nationale des déchets, répondra à toutes les alertes émises par les citoyens afin de signaler une défaillance commise par des particuliers ou par des collectivités. Ainsi, la ministre a lancé un sévère avertissement aux collectivités locales afin de veiller à ne plus se débarrasser des ordures n’importe où. Des Centres d’enfouissement technique existent partout sur le territoire national. Les EPIC chargées de la propreté de la ville activent dans le sens de la maintenir dans un état irréprochable. Il reste aux citoyens d’assumer leur rôle en faisant preuve de civisme en évitant de vider leurs ordures ménagères par les fenêtres ou les balcons. «Il faut prendre avantage des nouvelles technologies. Les réseaux sociaux sont très efficaces pour communiquer et contribuer au changement des choses», a-t-elle soulevé, en soulignant qu’un travail de collaboration sera également mené avec la police de l’environnement, signalant que cette dernière a enregistré, rien que pour la capitale, 5.900 infractions. Pour donner plus de visibilité à cette politique qui est méconnue par la société civile, une concertation est en cours avec les services concernés pour trouver une approche afin de la mieux faire connaître.

K. A. A.