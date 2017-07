Incendies et feux de forêt : 48 départs d’incendie en une journée à Tizi Ouzou

Pas moins de 48 départs d’incendie ont été enregistrés, vendredi dernier à travers plusieurs localités de la wilaya de Tizi Ouzou, selon la cellule de communication de la Protection civile. Parmi ces 48 départs d’incendie, dix incendies, jugés comme importants, ont été signalés dans les communes Beni Aissi, Timizart, Ifigha, Makouda, Tizi-Rached, Larbaâ Nath Irathen, Frikat, Aït Toudert et Tizi-Ghenif, a précisé notre source, en faisant état de la mobilisation par la Protection civile d'importants moyens aussi bien humains que matériels, notamment la colonne mobile, en collaboration avec les services des forêts, les APC et les citoyens, pour circonscrire ces feux, et ce malgré les conditions climatiques défavorables. Cette forte mobilisation des soldats du feu et l’implication des citoyens et autres services ont permis aussi de sauver des habitations se trouvant près de ces incendies, ainsi que des centaines d'hectares de forêts et de récoltes. Néanmoins, ces départs d’incendie ont tout de même détruit près de 80 hectares de broussailles, maquis, forêts, 700 oliviers, 120 arbres fruitiers, 300 bottes de foins, ainsi que plusieurs ruches. La wilaya de Tizi Ouzou subit, ces jours-ci, des chaleurs caniculaires insupportables. Le mercure a frôlé, vendredi et jeudi derniers, les 48 degrés Celsius au centre de Tizi Ouzou et plusieurs autres centres urbains de la wilaya.

Bel. Adrar