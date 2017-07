Clôture de la saison culturelle : riche et diversifiée

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a honoré un groupe de journalistes et d’artistes algériens, et ce, à l’occasion de la cérémonie organisée par le centre culturel islamique et de la clôture de la saison culturelle ainsi que la commémoration du 55e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. L’événement s’est déroulé en présence du président du centre d’études de l’Etat du Niger, Mohamed Elkhidri, des journalistes et des artistes algériens. Le ministre a précisé, lors de son allocution, que le centre culturel islamique, est un espace ouvert à toutes les catégories de la société, il continue le rôle de la mosquée qui est au service de la société, renforçant le lien sociétal. Il rappellera que la politique adoptée par la tutelle « héritée de nos prédécesseurs demeure une référence nationale », qui vise à « renforcer les liens entre les citoyens avec la patrie ». Le ministre a rappelé la solidarité et la communication entre les Algériens durant le mois de ramadhan.



Préparations du pèlerinage



Pour les préparatifs de pèlerinage (hadj), le ministre a fait savoir que le 10 juillet prochain il y aura une réunion entre les différents éléments qui sont concernés pour examiner tous les points inhérents à ce pèlerinage.

Dans le même cadre, M. Aïssa a rappelé aussi la caravane qui a démarré en début de semaine, afin d’orienter les pèlerins sur la manière d’accomplir le devoir religieux.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que la période du pèlerinage est de 28 jours, ajoutant : « Nous négocierons avec les Saoudiens pour réduire la durée du séjour ». Pour les agences qui sont chargées d’organiser le séjour, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a dit que le ministère du Tourisme a les prérogatives pour « biffer » l’agence de voyages et c’est à nous de dresser un rapport au ministère du Tourisme pour l’informer « que ne nous voulons pas travailler avec les agences qui privilégie le bénéfice au détriment des pèlerins, car nous considérons qu’être à leur service est une obligation nationale. »

Hamza Hichem