M. Abdelghani Zaâlane à Constantine : Le tunnel d’El Kentour livré le 1er novembre

En visite de travail et d’inspection hier à Constantine, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a annoncé que l’ouverture à la circulation du tube droit du tunnel T4 de l’autoroute Est-Ouest, situé au niveau d’El Kentour, à la frontière avec la wilaya de Skikda, se fera « au plus tard le 1er novembre prochain ».

Lors de son passage au chantier, le ministre a exhorté les responsables chargés des travaux à accélérer la cadence et parachever l’installation et la mise en service des équipements.

Pour rappel, le tunnel T4, dont seul le tube gauche est actuellement exploité, représente avec ses 2,5 km le plus long tunnel de l’autoroute Est-Ouest. Au niveau de Djebel El Ouahche, la délégation ministérielle s’est arrêtée au tunnel T1, lequel avait subi, en janvier 2014, un effondrement partiel causé par un glissement de terrain. Récupéré par Cosider le mois de février passé, le chantier de réhabilitation a été officiellement lancé hier, et ce pour une durée de 24 mois.

Selon les représentants du groupement, les travaux se dérouleront en trois phases, dont la plus sensible concerne le tube gauche du tunnel, fortement endommagé.

À ce propos, M. Zaâlane a souligné, lors d’un point de presse, l’importance du défi posé à Cosider : « La décision de relancer les travaux au niveau du tunnel 1 est intervenue après une étude approfondie.

Il s’agit de remettre cet ouvrage d’art à l’état initial, en le consolidant.

Le groupement Cosider a été désigné pour reprendre le chantier, avec l’objectif de livrer le tunnel en 2019, et permettre ainsi aux automobilistes un gain de temps appréciable ». Pour rappel, un contournement de 13 km avait été réalisé afin de parer à la fermeture du tunnel 1 (2 km), et entré en service fin 2015.

Auparavant, le ministre avait inspecté les travaux de creusement d’une galerie de drainage en contrebas du viaduc Salah Bey, projet devant parer aux problèmes de glissement de terrain constatés au niveau de ladite zone, et ce en permettant de raccorder les réseaux d’évacuation des eaux souterraines afin de les déverser dans le Rhumel.

Durant l’après-midi, Abdelghani Zaalane s’est rendu à la station multimodale de Zouaghi Slimane, où il s’est enquis de l’état d’avancement des travaux d’agrandissement de cette infrastructure, avant de clore sa visite par l’inspection du projet de l’extension de la ligne du tramway vers la ville Ali Mendjeli, sur une distance de 10,5 km, lequel a connu ces derniers mois un ralentissement dû au retrait de la firme espagnole Isolux Corsan, membre avec Cosider et le français Alsthom du consortium chargé de sa réalisation.

Issam B.



Extension du tramway

Le ministre insiste sur la nécessaire réception de la 1ère tranche du projet en août 2018

M. i Zaâlane a souligné la nécessité de livrer, en «août 2018», la première tranche du projet d’extension du tramway de Constantine (de la station de Zouaghi Slimane à l’entrée de la nouvelle ville Ali Mendjeli). La seconde tranche de ce projet qui s’étend de l’entrée d’Ali Mendjeli à l’université Constantine 2 Abdelhamid Mehri, sera réceptionnée «vers la fin du 1er semestre 2019», a souligné le ministre lors de l’inspection du chantier d’extension du tramway à l’entrée de la nouvelle ville. Les deux tranches de cette extension, totalisant une distance globale de 10,35 km et comprenant 12 stations, sont prévues dans un délai de 35 mois et nécessitent une enveloppe financière de 27,7 milliards de DA, selon les explications données sur site par les responsables concernés. Considérant que la rentabilité économique de ce projet est «garantie à 100 %», le ministre a aussi mis l’accent sur l’importance sociale de ce projet qui raccordera le chef-lieu de wilaya à la ville Ali Mendjeli, permettant une meilleure mobilité des citoyens et un allègement de la tension sur le trafic automobile entre les deux villes. Au total, 24 rames supplémentaires sont en outre prévues pour cette extension et s’ajouteront aux 27 rames du tramway actuellement opérationnelles sur la ligne Benabdelmalek Ramdane-Zouaghi Slimane sur un linéaire de 8,1 km



faciliter l’Accès des voyageurs et le départ des pèlerins



Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a instruit les responsables en charge de la gestion des aéroports algériens à l’effet de faciliter et alléger les procédures d’accès des voyageurs et d’assurer les meilleures conditions pour le départ des pèlerins vers les Lieux saints de l’Islam, a indiqué un communiqué de ce département ministériel.

Lors d’une visite de travail inopinée à l’aéroport international Houari-Boumediène, le ministre s’est enquis de toutes les mesures arrêtées et de la qualité des prestations offertes pour l’accueil des hôtes de l’Algérie en général et de la communauté nationale établie à l’étranger en particulier. Le ministre a pris connaissance des opérations de chargement des bagages, de la qualité des bus et de la célérité dans la gestion des vols. Lors de cette visite, M. Zaalane a mis en avant l’importance de la coordination avec les différents services sécuritaires et douaniers pour faciliter et alléger les procédures d’accès en un minimum de temps.

Le ministre a en outre donné des instructions fermes pour réunir les meilleures conditions de voyage aux pèlerins vers les Lieux saints d’autant que le pèlerinage coïncide cette année avec le début de la saison estivale. Abdelghani Zaâlane, a insisté sur l’impérative réception «avant fin 2018» des tours de contrôle en cours de réalisation dans les aéroports de Constantine, Ouargla et de Tamanrasset. Lors de l’inspection, à l’aéroport international Mohamed-Boudiaf de Constantine, du chantier de la nouvelle tour de contrôle, d’une hauteur de 45 mètres avec salle technique de trois niveaux sur une superficie de plus de 2.622 m2, le ministre a souligné l’importance de ces tours dans le cadre du plan de modernisation du transport aérien en Algérie pour les mettre à niveau des normes internationales d’organisation de l’aviation civile internationale. M. Zaâlane a également insisté sur l’acquisition des équipements nécessaires pour ces tours parallèlement à leurs travaux de réalisation. Le taux d’avancement des travaux de la tour de contrôle et de sa structure technique à l’aéroport de Constantine, dont le délai de réalisation est de 49 mois, atteint actuellement 64% et mobilise une enveloppe financière de 2,29 milliards DA.

Le ministre qui avait souligné, par ailleurs, l’importance de la bonne prise en charge des voyageurs et de la préservation de l’hygiène à l’intérieur des aéroports, devait également visiter plusieurs projets relevant de son département, en cours de réalisation dans la wilaya, dans le cadre de cette visite d’une journée. (APS)