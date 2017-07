40e session de la Conférence générale de la FAO, M. Bouazghi : « L’agriculture un atout pour la croissance »

Un intérêt particulier a été accordé par l’État aux facteurs qui contribuent au développement de l’agriculture, compte tenu des efforts consentis dans le cadre du développement des systèmes d’irrigation, la mobilisation des eaux non conventionnelles, accompagné des projets en vue d’une meilleure rationalisation de l’eau, surtout pour garantir une bonne adaptation au réchauffement climatique qui menace la Terre entière, et l’Algérie n’est pas à l’abri.

L’importance de ces efforts et de cette volonté, entrepris par les pouvoirs publics, sont d’œuvrer pour la sécurité alimentaire du pays. L’ambition étant de faire en sorte que le secteur agricole soit mis «en position de contribuer d’une manière significative» à la croissance économique et au relèvement du niveau de la sécurité alimentaire du pays. L’Algérie mène un combat continu pour atteindre ces objectifs. D’ailleurs c’est ce qui a été affirmé et confirmé par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, qui a pris part, à l’occasion de la 40e session de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) qui se tient dans la capitale italienne, à une réunion de haut niveau sur le thème « faire face à la rareté de l’eau et améliorer la sécurité alimentaire dans le contexte des changements climatiques », qui a été conjointement organisée par le DG de la FAO et le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes. L’intervention de M. Bouazghi, démontre bien le rôle clé de l’Algérie dans la région Mena, et que l’Algérie est « au cœur de la problématique », tout en illustrant que les négociateurs algériens connaissent parfaitement leurs partenaires et interlocuteurs africains, ce qui est très utile dans les contacts avec nos partenaires. Il montre bien que l'Algérie est un membre très influent dans les négociations sur le climat à la fois du groupe africain, de la Ligue des Etats arabes et des Etats producteurs de pétrole. « L’Algérie à travers les réalisations accusées ces dernières années, témoigne significativement des efforts ainsi que les avancées réalisées dans le cadre de la politique du gouvernement, notamment celle en relation avec le développement de l’Agriculture irriguée, l’adaptation avec les changements climatiques à travers la mobilisation des eaux non conventionnelles (dessalement des eaux usées et épurées) et l’utilisation rationnelle de l’eau », a-t-il indiqué lors de son intervention. Il a bien traduit cette particularité de l’Algérie d’être un pays très concerné par la menace du changement climatique et autres dangers environnementaux, et en même temps c’est un Etat qui a besoin d’utiliser différentes sources d’énergie pour continuer à se développer. M. Abdelkader Bouazghi, a lancé un appel pour « une coordination efficace et renforcée sur cette question stratégique en mettant l’accent sur la bonne gouvernance de la question ainsi que sur l’échange d’expériences entre les pays ».

Des efforts substantiels en direction du développement agricole



Pour bien ficeler les déclarations du ministre et revenir sur les réalisations consenties sur le terrain ces dernières années, il est important de voir que le secteur a œuvré à la mobilisation de toutes les potentialités de l’agriculture et de la pêche. Il fait référence au développement du système d’irrigation d’appoint. L’Algérie ambitionne d’augmenter les superficies céréalières menées à l’irrigué à 200.000 hectares. L’objectif est d’atteindre 2 millions d’hectares à irriguer à l’horizon 2019, dont 600.000 hectares pour les céréales. Cela permettra de diminuer la facture de l’importation du blé, sachant que les agriculteurs ont acquis, rien qu’en 2015, 6.000 tracteurs et 500 moissonneuses-batteuses. Dans le cadre du programme d’action 2015/2019, le gouvernement a fixé quelques principaux objectifs, notamment le renforcement de la sécurité alimentaire, la substitution à l’importation, l’accroissement de la production nationale et le développement équitable des zones agro-écologiques. Le ministre assure que l’Etat va continuer à apporter son soutien aux agriculteurs, afin de réaliser les objectifs de développement tracés.



Promotion des filières végétales et animales



Ainsi, et dans le cadre du programme d’intensification, le secteur prévoit le développement des filières végétales et animales. Il s’agit notamment des céréales, des légumes secs, du lait, de la pomme de terre, de l’oléiculture, des viandes, des dattes... Dans le même temps, en plus de la datte, il va être possible d'investir les marchés étrangers avec le concentré de tomate, la pomme de terre et des produits arboricoles.

D’autre part, les aliments du bétail, le maïs et les viandes rouges, figurent également, parmi les produits agricoles appelés à être soumis à l'octroi de licences d’importation. Pour ce qui est des viandes rouges, l’Algérie envisage de réduire ses importations estimées à 50.000 tonnes/an, en développant l’engraissement des taurillons. Pour ce qui est des autres filières, telle que la production de la tomate, la datte, la pomme de terre… qui commence à dégager des excédents, l’Algérie pourra s’inscrire dans une logique d’exportation.

Le développement du « volet mécanisme » est un point culminant qui a toujours été soulevé et traité par le ministère de tutelle, qui enregistre un travail permanent dans ce sens. Le développement de ce dernier, répond aux besoins du déficit de la main-d’œuvre, et aux exigences de l’agriculture moderne basée sur l’intégration des nouvelles techniques, la formation des agriculteurs et éleveurs, notamment l’accompagnement et l’encouragement de l’investissement, surtout des jeunes.

Kafia Ait Allouache