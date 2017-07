Algérie - FAO - FIDA : Concertations

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, s'est entretenu, mercredi dernier à Rome, avec les premiers responsables de deux institutions onusiennes spécialisées dans le domaine de l'agriculture, a indiqué le ministère dans un communiqué.

M. Bouazghi a ainsi rencontré le directeur général de l'Organisation des nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), M. José Graziano Da Silva, et le président du Fonds International des Nations Unies pour le Développement Agricole (FIDA), Gilbert F. Houngbo, en marge de la 40e session de la Conférence de la FAO qui se tient dans la capitale italienne.

Ces discussions ont porté sur l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et ces deux agences de l'ONU dans les domaines de l’agriculture, des forêts et de la pêche. Le ministre a également procédé à l’inauguration de la salle de réunion «Algérie» au niveau du siège du FIDA, à l'occasion du 5 juillet, a ajouté la même source. (APS)