Secteur de la pêche et de l’aquaculture : Le ministère de tutelle pointe les défaillances

Plusieurs défaillances dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ont été relevées jeudi dernier par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Djamel Chabi, lors d'une rencontre consacrée à la présentation du bilan du premier semestre de 2017 pour les activités de la pêche et de l'aquaculture ainsi que le plan d'action pour le 2e semestre. Dans son intervention, il a indiqué que le secteur de la pêche occupe une place importante dans l'économie nationale pour assurer la sécurité alimentaire et la stabilité du pays. Cependant, des défaillances sont enregistrées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, portant sur le manque d'accompagnement des investisseurs pour la concrétisation des projets économiques, l'absence de concrétisation des projets, la faible maîtrise dans les statistiques et les informations dont celles relatives à la pêche continentale, a-t-il détaillé. Face à ces défaillances il a fait part des recommandations à appliquer, à savoir l'accompagnement de l'investissement productif, notamment dans l'eau douce et le grand Sud, et la prise des mesures nécessaires pour instaurer un dialogue avec les différents acteurs.

Par ailleurs, il a évoqué le lancement de la campagne de la pêche du corail dans les prochains mois. En outre, un bilan du 1er semestre 2017 et un plan d'action du 2e semestre de l'année en cours de développement de l'aquaculture a été présenté par M. Oussaid Mustapha, directeur de la filière de l'aquaculture. Un total de 221 dossiers de projets en aquaculture ont été déposés jusqu'à la fin juin 2017, portant 156 dossiers en aquaculture marine et 65 en aquaculture eau douce, selon ce bilan il est précisé que 112 projets ont été validés par le CNRDPA. L'exploitation et ceux en cours de démarrage portent sur 27 projets en aquaculture marine et 9 projets en aquaculture eau douce. Dans ce cadre, il a été enregistré l'intégration des wilayas de Relizane, Bechar, Ain Defla et Ouargla dans la production de l'aquaculture dans l'eau douce en réalisant une production de 870 tonnes jusqu'à la fin juin 2017. Plusieurs wilayas ont réalisé des progrès dans le lancement des projets en aquaculture marine et l'eau douce par rapport aux objectifs tracés pour 2020.

Il s'agit notamment de Sid Bel-Abbès, Oran, Ain Temouchent, Tlemcen, Tipasa, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif, Bechar et Ouargla. Suite à l'étude et l'examen des rapports des bilans, M. Oussaid a relevé plusieurs défaillances portant notamment sur les divergences entre les informations contenues dans les bilans et celles des matrices transmises mensuellement. Il a été recelé beaucoup de potentialités aquacoles mais malheureusement les projets d’investissement sont très faibles (Skikda, Jijel, Guelma, Béchar, Sétif...), un manque de suivi et d'accompagnement des investisseurs dans la concrétisation de leurs projets, manque dans la sensibilisation et la vulgarisation de l’activité aquacole pour inciter et encourager les investisseurs privés, retard dans le renseignement et la transmission mensuelle de la matrice de suivi des projets aquacoles. Il en ressort également une sous-exploitation des potentialités et des ressources hydriques disponibles notamment, permettant de booster l’aquaculture d’eau douce en général et la pêche continentale et la pisciculture intégrée à l’agriculture en particulier (Skikda, Guelma, Tizi-Ouzou, Sétif...).

«Les données statistiques des productions aquacoles notamment celles issues de la pêche continentale sont très en deçà de la réalité», a indiqué M. Oussaid. S'agissant des projets enregistrés, il s'agit de 18 projets en aquaculture marine et 9 projets en aquaculture continentale. Il a été enregistré également 9 fermes en pisciculture d’eau de mer, 9 établissements conchylicoles, 9 fermes en pisciculture d’eau douce, 626 exploitations agricoles (aquaculture intégrée) et 58 concessionnaires qui pratiquent la pêche continentale dans les barrages et retenues collinaires. Concernant la situation sur les autorisations préalables pour la création d'un établissement d'aquaculture et les arrêtés de concession par wilaya, il a été enregistré 142 autorisations préalable établies et 103 arrêtés de concession délivrés et en cours, selon le bilan de la direction de la pêche et l'aquaculture.

Dans ce cadre, M. Oussaid a estimé que plusieurs wilayas connaissent un faible volume des investissements malgré leurs importantes potentialités. A ce propos, il a insisté sur l'encouragement des investisseurs privés dans l'aquaculture intégrée dans l'agriculture. De son côté, le directeur de la pêche maritime, M. Kaddour Omar, a indiqué que la production de poisson a atteint plus de 19.107 tonnes entre janvier et juin 2017 avec un recul de 361 tonnes par rapport à 2016.

Il a été également attribué 98 nouvelles autorisations pour les navires de pêche et le renouvellement de 1.327 autorisations. (APS)