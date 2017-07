Protection des données personnelles et accès à l’information: Deux projets de loi en voie de finalisation

Au ministère de la Justice, des spécialistes du domaine de la législation accélèrent la cadence en matière d’élaboration des textes réglementaires, dont le contenu est inspiré des dispositions introduites dans la nouvelle Constitution.

Ces nouvelles lois, qui viendront enrichir la législation algérienne ayant déjà été au centre du renouveau recherché dans le cadre du la réforme initiée par le Chef de l’État dans ce même secteur, obéissent à la volonté de promouvoir l’État de droit, le raffermissement des libertés et la libération des initiatives.

Leur contenu répond aussi à l’une des exigences introduites en première ligne dans le nouveau plan d’action du gouvernement adopté récemment par les deux chambres du Parlement et devant se traduire par des programmes sectoriels en vue booster la machine de développement. Un des axes principaux de la nouvelle «feuille de route de l’exécutif «porte en effet sur la consolidation de l’État de droit, des libertés et de la démocratie». À la présentation de ce plan d’action, aussi bien devant les députés que face aux sénateurs, le Premier ministre a bien soutenu que le gouvernement s'attellera avec diligence, en collaboration avec le Parlement, à l’établissement des textes législatifs et réglementaires découlant de la dernière révision constitutionnelle. M. Abdelmadjid Tebboune a fait savoir aussi, par la même occasion, que l’Exécutif s’emploie aussi à réunir toutes les conditions requises «pour la mise en place des instances nouvellement créées en vertu de la nouvelle Loi fondamentale». Pour ce qui est des nouveaux projets de loi ayant atteint un stade très avancé dans leur élaboration au niveau du ministère de la Justice, il est question essentiellement du nouveau texte traitant de la protection des données personnelles, ainsi que celui en rapport avec le droit d’accès à l’information.

Rencontré en marge de la séance plénière qu’avait consacrée le Sénat à l’examen et à l’adoption du Plan d’action du gouvernement, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, avait mis l’accent sur l’importance des ces nouvelles lois en termes, notamment des libertés individuelles. Le projet de loi relative à la protection des données personnelles s’inscrit en outre au diapason de l’article 46 de la nouvelle Constitution. L’article stipule que «la vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Le secret de la correspondance et des communications privées, sous toutes leurs formes, est garanti. Aucune atteinte à ces droits n'est tolérée sans une réquisition motivée de l'autorité judiciaire. La loi punit toute violation de cette disposition. La protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental garanti par la loi qui en punit la violation». S’agissant du projet évoquant les modalités d’accès à l’information, celui-ci répond également à l’esprit de la disposition constitutionnelle, soulignant que l’obtention des informations, documents et statistiques et leur circulation sont garantis au citoyen. «L'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale», lit-on toutefois dans la nouvelle disposition introduite dans la Constitution. En sus de ces deux nouveau projets de loi qui sont en passe d’être finalisés au niveau du ministère de la Justice, le ministre de la Justice, garde des Sceaux avait évoqué récemment, en marge d’une séance plénière au Sénat, une série de nouveaux textes législatifs en cours de préparation. M. Tayeb Louh compte en outre animer prochainement une conférence de presse où il s’étalera, entre autres, sur ce «chantier» d’établissement des nouvelles lois initié conformément à la Constitution. Convaincu de la nécessité d’une «reforme et substantielle de la justice», M. Louh a eu à plaider à maintes reprises en faveur de la promotion des libertés individuelles et collectives. Au mois de mars dernier, M. Louh avait même précisé, depuis Tissemsilt, que la majorité des amendements, soit 70 % des nouvelles dispositions constitutionnelles obéissent dans leur contenu, à l’idée de promouvoir au mieux les droits et les libertés des citoyens, via une adaptation institutionnelle visant à garantir à les prémunir contre toutes formes d’atteinte.

Karim Aoudia