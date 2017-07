55e anniversaire de la fête nationale de l’indépendance et de la jeunesse : Le ministère des AE commémore l’évènement

Le ministère des Affaires étrangères a célébré, jeudi dernier, le 55e anniversaire de la fête nationale de l’Indépendance et de la Jeunesse qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, celui des Moudjahidine et les cadres du ministère, l’hymne national Kassaman a été exécuté, et le drapeau national levé ainsi que la lecture de la Fatiha. Le chef de la diplomatie a déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative à la mémoire des glorieux chouhada de la Révolution.

Une conférence-débat a été animée par M. Chikhi Abdelmadjid, directeur général des archives nationales et destinée uniquement aux cadres de la tutelle. Il est à noter, que dans le cadre de ces festivités commémoratives, de nombreuses activités ont été organisées à travers tout le territoire national pour marquer le 55e anniversaire de la fête nationale de l’Indépendance et de la Jeunesse. L’objectif étant de retenir les leçons, dont l’évocation des différentes étapes de notre lutte de Libération nationale ainsi que la préservation de notre mémoire nationale.

Il est nécessaire de rappeler l’importance de «la préservation de la mémoire nationale destinée à la postérité, car elle constituera toujours un ressourcement précieux du patriotisme face aux défis et aux épreuves actuel.

Cette cérémonie est organisée chaque année par le ministère des Affaires étrangères en reconnaissance des lourds sacrifices consentis par les martyrs et les moudjahidine de la Révolution de Novembre pour la libération de la patrie et le recouvrement de l’Indépendance nationale.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé, à cette occasion, un message à la Nation dans lequel, il a souligné qu’«à travers l’évocation de notre passé dramatique à la suite de l’invasion française, nous exerçons notre devoir de mémoire envers nos ancêtres tombés en résistants, des centaines de milliers d’autres ont été emprisonnés ou déportés, alors que de nombreux Algériens ont été dépossédés de leurs terres et de leurs biens», avant d’ajouter que les Algériens exercent ainsi leur devoir «de mémoire envers notre peuple qui a sacrifié un million et demi de ses enfants pour le recouvrement de son indépendance et de sa souveraineté nationale».

Hamza Hichem