Algérie-USA : Confirmer le partenariat

Les relations bilatérales entre l’Algérie et les Etats-Unis ont connu, ces dernières années, une amélioration constante. Plusieurs responsables américains et hommes d’affaires ont exprimé leur souhait d’investir davantage en Algérie, notamment dans des secteurs stratégiques comme l'Agriculture, le Tourisme, les Technologies de l'information et de la communication, la construction automobile, l'Energie et la Santé.

Preuve étant que dans son rapport 2017, le département d’État sur le climat d’investissement dans le monde avait souligné que l’Algérie demeure une destination attractive pour les entreprises américaines, offrant d’énormes potentialités de croissance aux investisseurs étrangers. Le rapport a mis en exergue la stabilité de l’Algérie comme facteur d’attractivité pour l’investissement direct étranger (IDE). Le rapport note, à cet effet, que plusieurs secteurs offrent potentiellement des opportunités considérables de croissance à long terme pour les entreprises américaines. En effet, lors d’une rencontre entre le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni et l’ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, Mme Joan Polaschik, tenue jeudi dernier, au siège du ministère, plusieurs questions liées au partenariat entre les deux pays, notamment dans le domaine énergétique, ont été soulevées.

A cette occasion le ministre a appelé, les entreprises américaines à venir investir dans le domaine de l’exploration et la production des hydrocarbures de même que dans les industries de transformation et de raffinage et les énergies renouvelables. Le ministre a également évoqué les différents domaines dans lesquels il existe des opportunités de développer des partenariats, des échanges d’expérience et des solutions à des préoccupations communes, notamment en matière de formation et de transfert de technologie et de savoir-faire. Par ailleurs, le ministre a salué M. Polaschik, qui achève sa mission diplomatique, pour sa diplomatie «active» et pour son «investissement personnel «dans le renforcement de la coopération entre les deux pays et dans la concrétisation de projets de partenariats «importants» alliant énergie et industrie pour plus de création de richesse. Il y a lieu de noter qu’en 2016, les importations des USA sont élevés à 2.225 milliards de dollars, soit une légère régression de 2% par rapport à 2015, 2.307 MD. L’année 2014, a été marquée par un pic des importations des USA avec une valeur de 2.411 MD. La tendance des importations des USA au cours de la période 2006/2016 est en hausse, la valeur est passée de 1.919 MD à 2.252 MD, soit une progression de 17%. En ce qui concerne l’évolution des exportations algériennes vers USA, l’expert à souligné qu’en 2016 la tendance algériennes vers USA au cours de la période 2014/2016 est en baisse. La valeur est passée de 4.8 Mds en 2014 à 3.2 Mds en 2016, avec une régression de 50%. Ces dernières ont totalisé un montant de 3.227 million USD soit une légère augmentation de 46.5% par rapport à 2015. A partir de l’année 2012, les exportations algériennes vers les USA ont connu une nette régression continuelle, dû principalement à la chute des prix du pétrole. Le pic a été enregistré en 2016, avec une valeur exportée de 15 Mds qui est passé à 3.2 Mds en 2016. Il y a lieu de noter que le SGP est un programme mis en place depuis 40 ans et conçu pour promouvoir la croissance économique dans les pays en développement en offrant un accès préférentiel en franchise des droits et taxes au marché américain pour une large gamme de produits provenant des pays en développement.

Makhlouf Ait Ziane