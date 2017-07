Relations algéro-françaises Appuyer leur dynamique et les hisser au plus haut niveau

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et le vice-président de la commission des affaires européennes au Sénat français, Simon Sutor, ont mis l’accent sur la nécessité d’appuyer la dynamique des relations algéro-françaises et de les hisser au plus haut niveau, a indiqué, jeudi, un communiqué du Conseil.

Lors de l’audience accordée par Bensalah au vice-président de la commission des Affaires européennes au Sénat français, les deux parties ont mis l’accent sur «la nécessité d’appuyer la dynamique des relations établies entre l’Algérie et la France et de les hisser au plus haut niveau», précise-t-on de même source. Les deux parties ont passé en revue les relations entre l’Algérie et l’Union européenne, notamment à la lumière de la révision par cette dernière de sa politique de voisinage et la nécessité d’évaluer l’échange bilatéral particulièrement en ce qui concerne l’accord d’association. Concernant l’Union pour la méditerranée (UPM), il a été convenu de rendre cette instance plus efficace. «Cette instance n’a réalisé que deux projets sur un total de 46 inscrits», a indiqué M. Bensalah. M. Bensalah a salué «le dialogue 5+5, considéré comme le plus efficace», appelant à l’élargir au plan parlementaire. Pour la coopération entre les parlementaires algériens et français, les deux parties ont réitéré leur souci d’élargir la coopération dans le cadre des conventions signées entre le Conseil de la nation et le Sénat français.



M. Bouhadja : « Davantage de coordination et de concertation »



Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja a appelé, lors de cette rencontre qui s’est déroulée au siège de l’APN, à «davantage de coordination et de concertation, notamment dans les questions liées à la sécurité et à la stabilité dans la région», soulignant «la nécessité d’intensifier les visites entre les parlements des deux pays en vue d’échanger les expériences et de relancer la diplomatie parlementaire entre les deux institutions».

Le président de la Chambre basse du Parlement s’est félicité des «relations solides entre l’Algérie et la France, fondées sur la confiance et la coopération dans tous les domaines, ainsi que des moyens mis en place pour les hisser au niveau du partenariat privilégié auquel aspirent les deux parties, notamment après la signature, le 20 décembre 2012, de la Déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération». Après avoir donné un aperçu de la composante de l’APN dans sa 8e législature, M. Bouhadja a affirmé que la dernière révision constitutionnelle a été «le couronnement du processus de réformes politiques initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika et annoncé lors de son discours à la Nation, le 15 avril 2011.

Elle a apporté d’importants acquis en matière de consolidation des libertés fondamentales et des droits de l’Homme, de consécration du principe de l’Etat social et de promotion de la pratique démocratique dans le pays à travers le renforcement du rôle de l’opposition parlementaire». Saluant le «rôle central de l’Algérie dans le règlement des crises et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali, en Libye et dans la région du Sahel», M. Sutour a mis en avant «l’excellent niveau des relations bilatérales entre l’Algérie et la France dans tous les domaines», exprimant son souhait de voir les relations, entre l’Union européenne et la rive sud de la Méditerranée, connaître «une nouvelle dynamique et un partenariat de qualité pour promouvoir la coopération territoriale, le dialogue, la paix et la démocratie». (APS)