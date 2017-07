Complexe animalier d’El-Khroub : Lancement des travaux reporté

La pose de la première pierre du complexe animalier d’El-Fentaria, prévue mercredi dernier, à l’occasion de la célébration de la fête de l’Indépendance, n’a finalement pas eu lieu, et ce à cause des réserves émises par le wali de Constantine, Kamel Abbès, relatives à l’étude du projet réalisée par les services techniques de l’APC du Khroub. En effet, considérant celle-ci comme pas assez aboutie, le premier magistrat de la wilaya, également associée audit projet, a subordonné le lancement des travaux à la désignation d’un bureau agréé, lequel se chargerait d’établir une nouvelle étude. Projet à l’impact économique certain, le complexe animalier moderne d’El-Fentaria est appelé, une fois opérationnel, à créer quelque 2.000 emplois. S’inscrivant dans une perspective de développement durable, celui-ci devra contribuer à permettre à la commune du Khroub de devenir un véritable pôle économique régional. S’étendant sur une superficie totale de 5.000 m2, dont 1.980 m2 de surface bâtie, le complexe se compose de trois hangars pour l’exposition du bétail (jusqu’à 1.470 bovins, 7.000 ovins et 21.000 volailles par jour), de trois étables, d’un point de contrôle vétérinaire, d’un espace de négociation, de bureaux, de locaux commerciaux et de dortoirs, ainsi que d’un abattoir moderne, répondant aux normes internationales, et d’une grande aire de stationnement. Ainsi, la capacité d’accueil (18.000 têtes) représentera le triple de celle du marché aux bestiaux hebdomadaire (6.000 têtes), que le complexe est appelé à remplacer, et dont le site, situé au cœur du Khroub, sera affecté à des projets plus en rapport avec son emplacement, notamment dans le domaine des finances et de l’économie. En ce qui a trait au financement, l’APC du Khroub et la wilaya de Constantine ont réservé chacune un montant de 18 milliards de centimes pour la réalisation de ce projet. Le reste des fonds sera fourni par un partenaire désigné par voie de soumission, et lequel devra être un spécialiste du domaine, selon les exigences du wali.

I. B.