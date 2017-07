Logement, M. Chorfa : « Respect des délais »

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Chorfa, a insisté, jeudi dernier, sur le nécessaire respect des délais de réalisation des projets d’habitat, pour éviter tout retard.

Le ministre, qui effectuait une visite de travail dans cette wilaya, a réitéré «l’engagement du gouvernement à faire de la réalisation de logements de diverses formules une priorité», précisant que le programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans le secteur de l’Habitat, vise la réalisation d’un million de logements tous segments confondus en 30 mois. Le gouvernement a mis en place une «feuille de route» portant réception de 300.000 unités durant l’actuel exercice 2017, a souligné M. Chorfa, affirmant que toutes les ressources financières nécessaires ont été mobilisées pour la «régularisation des factures des chantiers dépendant des Offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) et de la Caisse nationale du logement (CNL), ainsi que la relance des travaux dans les chantiers (pour la réalisation) des logements». Revenant sur la politique gouvernementale s’agissant du «retour en force vers le logement rural», le ministre, qui a fait part du financement de la deuxième tranche de 75.000 logements, a indiqué «que tout citoyen détenteur d’une décision d’attribution dans le cadre de cette formule bénéficiera prochainement du financement de la première tranche des travaux de construction de son logement rural».

Par ailleurs, M. Chorfa a rassuré les souscripteurs du programme de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) de Mila et de toutes les wilayas, que les «chantiers connaissent actuellement des opérations de relance» et que chaque personne inscrite ayant payé la première tranche aura son logement. Dans ce sens, le ministre a annoncé la livraison, dans 18 mois, du projet de 1.000 logements AADL en réalisation dans la localité de Marachou sur les hauteurs de la ville de Mila, affirmant que 216 unités de ce quota «seront réceptionnées à la fin de l’année 2017», conformément aux engagements émis par l’entreprise de réalisation. Un programme de 1.400 logements AADL en réalisation à Tadjenanet, Chelghoum- Laïd et Ferdjioua sera réceptionné «d’ici au mois de décembre prochain», selon les engagements formulés, lors de l’inspection par le ministre des chantiers de réalisation de ces logements, estimant que «2018 sera l’année du logement à Mila». De son côté, le directeur local du logement a indiqué que 5.111 logements sociaux seront réceptionnés en 2017, dont 1.400 unités attendent le financement pour lancer les travaux d’aménagement extérieur. Le ministre du secteur s’est engagé, a souligné le même responsable, à garantir la couverture financière nécessaire. Le ministre avait auparavant inspecté des chantiers de 400 logements location-vente de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) à Tadjenanet, et 500 autres de la même formule à Chelghoum- Laïd, où il a préconisé la mise en place de toutes les conditions nécessaires pour la réception de 1.400 unités location-vente prévues dans la wilaya, «au cour du mois de décembre prochain». L’entreprise chargée de la réalisation de 1.000 unités de ce programme s’est engagée devant le ministre à livrer, «avant fin 2017» un premier lot de 216 logements. Insistant sur le caractère prioritaire à donner à ce programme de 1.000 logements, M. Chorfa a également inspecté 12 projets de logements et 2 autres du secteur de l’enseignement supérieur. Le ministre devait également présider dans la région de Ferdhoua, dans la commune de Sidi Merouane, une cérémonie de remise de clés de 50 logements promotionnels, les clés de 296 logements socio-participatifs à Grarem Gouga et 60 autres à Chelghoum-Laïd. 1.500 logements de type promotionnel public (LPP) seront attribués à leur bénéficiaire au cours de ce mois de juillet marquant la célébration du 55e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, a annoncé le président-directeur général (PDG) de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), El- Aoun Mohamed Chérif. L’annonce a été faite à Bouira, en marge de la cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires des 228 logements LPP réalisés sur le site de Belmahdi, à la sortie nord de la ville de Bouira. «Notre entreprise a remis les clés pour les 228 bénéficiaires du logement LPP dans une première à Bouira, dont tout le programme portant sur 1.500 unités sera attribué au cours de ce mois de juillet, à l’occasion du 55e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse», a assuré le premier responsable de l’ENPI.

Salima Ettouahria